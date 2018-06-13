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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 461462463464 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3 5 285 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 76 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 285 Додано: Сер 13 чер, 2018 22:09 Искатель написав: Доброго времени суток!

Принимайте в семью, как говорится. Сегодня оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год (под 4,20% годовых).

Каким совком на меня дохнуло тут... куда тому "Ощаду". Начиная с идиотской анкеты, в которой "нельзя не заполнить ни одной строчки", и барышня не слезла с меня, пока я не протыкал от балды галочек ("Не хотите отвечать, ставьте - НЕМАЄ!" - "Так врать я тоже не хочу! Почему я не могу не ответить?"), можно подумать, первый мой банк... Уже слава Богу, не первая двадцатка даже...

Заканчивая "Сейчас придет Елена Ивановна (имя изменено) и подпишет договор" - "А кто такая Елена Ивановна?" - "Начальник отдела" (время было обеднее, девочка была дежурная). В общем, через полчаса,томно покачивая бедрами, приплыла начальник отдела и царственной ручкой подписала-таки договор.



Интернет-банк не подключал, зачем он мне за 72 грн?

Вот такое мое первое тесное знакомство с данным банком. До этого только валюту заходил покупать... Доброго времени суток!Принимайте в семью, как говорится. Сегодня оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год (под 4,20% годовых).Каким совком на меня дохнуло тут... куда тому "Ощаду". Начиная с идиотской анкеты, в которой "нельзя не заполнить ни одной строчки", и барышня не слезла с меня, пока я не протыкал от балды галочек ("Не хотите отвечать, ставьте - НЕМАЄ!" - "Так врать я тоже не хочу! Почему я не могу не ответить?"), можно подумать, первый мой банк... Уже слава Богу, не первая двадцатка даже...Заканчивая "Сейчас придет Елена Ивановна (имя изменено) и подпишет договор" - "А кто такая Елена Ивановна?" - "Начальник отдела" (время было обеднее, девочка была дежурная). В общем, через полчаса,томно покачивая бедрами, приплыла начальник отдела и царственной ручкой подписала-таки договор.Интернет-банк не подключал, зачем он мне за 72 грн?Вот такое мое первое тесное знакомство с данным банком. До этого только валюту заходил покупать...

Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу.. Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу.. ol_zy

Повідомлень: 4412 З нами з: 20.01.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 чер, 2018 22:10 clientage написав: Искатель написав: оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год

Шобы свинорылить чаще всего нужна грн-карта, а её нашару выдают тока под грн-депо.

Т.е. мона открыть основной валютный и малипууусенький в грн и тада с полным основанием стребовать и грн-карту для обслуживания грн-депо Шобы свинорылить чаще всего нужна грн-карта, а её нашару выдают тока под грн-депо.Т.е. мона открыть основной валютный и малипууусенький в грн и тада с полным основанием стребовать и грн-карту для обслуживания грн-депо



Платить дебетовыми картами мне религия не позволяет. А кредитку, подозреваю, мне вряд ли дадут... Да и получив недавно Б5 в "Таскомбанке", я полностью закрыл свои потребности в подобных картах

Тут проблема была в том, что после слияния "Укрсоца" и "Альфы" возникла проблема, куда приткнуть "около Фонда". Перебрав все кандидатуры, остановился на Эксиме. Платить дебетовыми картами мне религия не позволяет. А кредитку, подозреваю, мне вряд ли дадут... Да и получив недавно Б5 в "Таскомбанке", я полностью закрыл свои потребности в подобных картахТут проблема была в том, что после слияния "Укрсоца" и "Альфы" возникла проблема, куда приткнуть "около Фонда". Перебрав все кандидатуры, остановился на Эксиме. Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1396 З нами з: 22.02.16 Подякував: 128 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 чер, 2018 22:12 ol_zy написав: Искатель написав: Доброго времени суток!

Принимайте в семью, как говорится. Сегодня оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год (под 4,20% годовых).

Каким совком на меня дохнуло тут... куда тому "Ощаду". Начиная с идиотской анкеты, в которой "нельзя не заполнить ни одной строчки", и барышня не слезла с меня, пока я не протыкал от балды галочек ("Не хотите отвечать, ставьте - НЕМАЄ!" - "Так врать я тоже не хочу! Почему я не могу не ответить?"), можно подумать, первый мой банк... Уже слава Богу, не первая двадцатка даже...

Заканчивая "Сейчас придет Елена Ивановна (имя изменено) и подпишет договор" - "А кто такая Елена Ивановна?" - "Начальник отдела" (время было обеднее, девочка была дежурная). В общем, через полчаса,томно покачивая бедрами, приплыла начальник отдела и царственной ручкой подписала-таки договор.



Интернет-банк не подключал, зачем он мне за 72 грн?

Вот такое мое первое тесное знакомство с данным банком. До этого только валюту заходил покупать... Доброго времени суток!Принимайте в семью, как говорится. Сегодня оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год (под 4,20% годовых).Каким совком на меня дохнуло тут... куда тому "Ощаду". Начиная с идиотской анкеты, в которой "нельзя не заполнить ни одной строчки", и барышня не слезла с меня, пока я не протыкал от балды галочек ("Не хотите отвечать, ставьте - НЕМАЄ!" - "Так врать я тоже не хочу! Почему я не могу не ответить?"), можно подумать, первый мой банк... Уже слава Богу, не первая двадцатка даже...Заканчивая "Сейчас придет Елена Ивановна (имя изменено) и подпишет договор" - "А кто такая Елена Ивановна?" - "Начальник отдела" (время было обеднее, девочка была дежурная). В общем, через полчаса,томно покачивая бедрами, приплыла начальник отдела и царственной ручкой подписала-таки договор.Интернет-банк не подключал, зачем он мне за 72 грн?Вот такое мое первое тесное знакомство с данным банком. До этого только валюту заходил покупать...

Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу.. Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу..



Ну, раз в год я как-то переживу даже такое

А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность... и распечатку документов дня (кто не служил, как говорится, тот не поймет, о чем я). Это вообще ностальгия... Как колбаса по 2,20 для наших родителей. Ну, раз в год я как-то переживу даже такоеА матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность... и распечатку документов дня (кто не служил, как говорится, тот не поймет, о чем я). Это вообще ностальгия... Как колбаса по 2,20 для наших родителей. Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1396 З нами з: 22.02.16 Подякував: 128 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 чер, 2018 22:12 Re: Укрексiмбанк ol_zy написав: Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу.. Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу..

А я просто отменил пролонгацию. Устно, без каких бы то нибыло заяв! И через пару дн. гроши упали на карту, а депо пропал в ИБ



Но матричные принтеры стрекочут прикольно. И это в зале на Тельмана (Киев) среди кожаных диванчиков и табло лехтронной черги



ПС. Искатель, а сберкнижку установленного образца под депо вам выдали? Вы проверили, убедились? А я просто отменил пролонгацию. Устно, без каких бы то нибыло заяв!И через пару дн. гроши упали на карту, а депо пропал в ИБНо матричные принтеры стрекочут прикольно. И это в зале на Тельмана (Киев) среди кожаных диванчиков и табло лехтронной чергиПС., а сберкнижку установленного образца под депо вам выдали? Вы проверили, убедились? Востаннє редагувалось clientage в Сер 13 чер, 2018 22:17, всього редагувалось 1 раз. ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 24601 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1967 раз. Подякували: 2766 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 чер, 2018 22:16 clientage написав: ol_zy написав: Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу.. Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу..

А я просто отменил пролонгацию. Устно, без каких бы то нибыло заяв! И через пару дн. гроши упали на карту, а депо пропал в ИБ А я просто отменил пролонгацию. Устно, без каких бы то нибыло заяв!И через пару дн. гроши упали на карту, а депо пропал в ИБ

я валюту снимал, надо было в тот же день + оказалось, что меньше 1К оставлять нельзя, т.е. пришлось закрывать... я валюту снимал, надо было в тот же день + оказалось, что меньше 1К оставлять нельзя, т.е. пришлось закрывать... ol_zy

Повідомлень: 4412 З нами з: 20.01.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 чер, 2018 22:37 clientage написав: Искатель написав: оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год

Шобы свинорылить чаще всего нужна грн-карта, а её нашару выдают тока под грн-депо.

Т.е. мона открыть основной валютный и малипууусенький в грн и тада с полным основанием стребовать и грн-карту для обслуживания грн-депо Шобы свинорылить чаще всего нужна грн-карта, а её нашару выдают тока под грн-депо.Т.е. мона открыть основной валютный и малипууусенький в грн и тада с полным основанием стребовать и грн-карту для обслуживания грн-депо



Не компетентность сотрудников иногда бывает полезна.

мне открыли грн-депозитку под валютный депо Не компетентность сотрудников иногда бывает полезна.мне открыли грн-депозитку под валютный депо Andi_30 Повідомлень: 172 З нами з: 25.05.12 Подякував: 54 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 чер, 2018 22:44 IMPRINTER написав: Andi_30 написав: Добрый вечер.

Хотел пополнять депозитную карту без поездки в отделение.

Сотрудник посоветовал открыть приватную карту, пополнять ее СЕП и в Enter Exim переводить с нее на депозитную. Заверял, что комиссии не будет.

По факту комиссия, за зачисление на депозитную - 1%.

Сегодня говорят исключения касаются только перевод через банкомат и терминал, перевод через Enter Exim не попадает под исключения.

Банкомат и терминал - все равно надо ехать в отделение.

Как пополнить депозитную без комиссии и поездки в отделение? Добрый вечер.Хотел пополнять депозитную карту без поездки в отделение.Сотрудник посоветовал открыть приватную карту, пополнять ее СЕП и в Enter Exim переводить с нее на депозитную. Заверял, что комиссии не будет.По факту комиссия, за зачисление на депозитную - 1%.Сегодня говорят исключения касаются только перевод через банкомат и терминал, перевод через Enter Exim не попадает под исключения.Банкомат и терминал - все равно надо ехать в отделение.Как пополнить депозитную без комиссии и поездки в отделение?



1. сотрудник болван. черным по белому написано что зачисление из любых безналичных источников кроме тела и %% по депозиту с комиссом.

2. никак 1. сотрудник болван. черным по белому написано что зачислениекроме тела и %% по депозиту с комиссом.2. никак



1. исключения не только тело и % по депозиту.

там 7 пунктов.

д)перевод с карточных счетов внутри банка через банкомат или терминал.

сотрудник уверял, что Enter Exim тоже входит в этот пункт. 1. исключения не только тело и % по депозиту.там 7 пунктов.д)перевод с карточных счетов внутри банка через банкомат или терминал.сотрудник уверял, что Enter Exim тоже входит в этот пункт. Andi_30 Повідомлень: 172 З нами з: 25.05.12 Подякував: 54 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 461462463464 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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