RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 461462463464

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:09

  Искатель написав:Доброго времени суток!
Принимайте в семью, как говорится. Сегодня оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год (под 4,20% годовых).
Каким совком на меня дохнуло тут... куда тому "Ощаду". Начиная с идиотской анкеты, в которой "нельзя не заполнить ни одной строчки", и барышня не слезла с меня, пока я не протыкал от балды галочек ("Не хотите отвечать, ставьте - НЕМАЄ!" - "Так врать я тоже не хочу! Почему я не могу не ответить?"), можно подумать, первый мой банк... Уже слава Богу, не первая двадцатка даже...
Заканчивая "Сейчас придет Елена Ивановна (имя изменено) и подпишет договор" - "А кто такая Елена Ивановна?" - "Начальник отдела" (время было обеднее, девочка была дежурная). В общем, через полчаса,томно покачивая бедрами, приплыла начальник отдела и царственной ручкой подписала-таки договор.

Интернет-банк не подключал, зачем он мне за 72 грн?
Вот такое мое первое тесное знакомство с данным банком. До этого только валюту заходил покупать...

Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу..
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4412
З нами з: 20.01.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:10

  clientage написав:
  Искатель написав:оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год

Шобы свинорылить чаще всего нужна грн-карта, а её нашару выдают тока под грн-депо.
Т.е. мона открыть основной валютный и малипууусенький в грн и тада с полным основанием стребовать и грн-карту для обслуживания грн-депо :)


Платить дебетовыми картами мне религия не позволяет. А кредитку, подозреваю, мне вряд ли дадут... Да и получив недавно Б5 в "Таскомбанке", я полностью закрыл свои потребности в подобных картах :)
Тут проблема была в том, что после слияния "Укрсоца" и "Альфы" возникла проблема, куда приткнуть "около Фонда". Перебрав все кандидатуры, остановился на Эксиме.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 22.02.16
Подякував: 128 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:12

  ol_zy написав:
  Искатель написав:Доброго времени суток!
Принимайте в семью, как говорится. Сегодня оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год (под 4,20% годовых).
Каким совком на меня дохнуло тут... куда тому "Ощаду". Начиная с идиотской анкеты, в которой "нельзя не заполнить ни одной строчки", и барышня не слезла с меня, пока я не протыкал от балды галочек ("Не хотите отвечать, ставьте - НЕМАЄ!" - "Так врать я тоже не хочу! Почему я не могу не ответить?"), можно подумать, первый мой банк... Уже слава Богу, не первая двадцатка даже...
Заканчивая "Сейчас придет Елена Ивановна (имя изменено) и подпишет договор" - "А кто такая Елена Ивановна?" - "Начальник отдела" (время было обеднее, девочка была дежурная). В общем, через полчаса,томно покачивая бедрами, приплыла начальник отдела и царственной ручкой подписала-таки договор.

Интернет-банк не подключал, зачем он мне за 72 грн?
Вот такое мое первое тесное знакомство с данным банком. До этого только валюту заходил покупать...

Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу..


Ну, раз в год я как-то переживу даже такое :)
А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность... и распечатку документов дня (кто не служил, как говорится, тот не поймет, о чем я). Это вообще ностальгия... Как колбаса по 2,20 для наших родителей.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 22.02.16
Подякував: 128 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:12

Re: Укрексiмбанк

  ol_zy написав:Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу..

А я просто отменил пролонгацию. Устно, без каких бы то нибыло заяв! :shock: И через пару дн. гроши упали на карту, а депо пропал в ИБ :)

Но матричные принтеры стрекочут прикольно. И это в зале на Тельмана (Киев) среди кожаных диванчиков и табло лехтронной черги :)

ПС. Искатель, а сберкнижку установленного образца под депо вам выдали? Вы проверили, убедились? :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 13 чер, 2018 22:17, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24601
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1967 раз.
Подякували: 2766 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:16

  clientage написав:
  ol_zy написав:Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу..

А я просто отменил пролонгацию. Устно, без каких бы то нибыло заяв! :shock: И через пару дн. гроши упали на карту, а депо пропал в ИБ :)

я валюту снимал, надо было в тот же день + оказалось, что меньше 1К оставлять нельзя, т.е. пришлось закрывать...
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4412
З нами з: 20.01.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:37

  clientage написав:
  Искатель написав:оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год

Шобы свинорылить чаще всего нужна грн-карта, а её нашару выдают тока под грн-депо.
Т.е. мона открыть основной валютный и малипууусенький в грн и тада с полным основанием стребовать и грн-карту для обслуживания грн-депо :)


Не компетентность сотрудников иногда бывает полезна.
мне открыли грн-депозитку под валютный депо :D
Andi_30
 
Повідомлень: 172
З нами з: 25.05.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 22:44

  IMPRINTER написав:
  Andi_30 написав:Добрый вечер.
Хотел пополнять депозитную карту без поездки в отделение.
Сотрудник посоветовал открыть приватную карту, пополнять ее СЕП и в Enter Exim переводить с нее на депозитную. Заверял, что комиссии не будет.
По факту комиссия, за зачисление на депозитную - 1%.
Сегодня говорят исключения касаются только перевод через банкомат и терминал, перевод через Enter Exim не попадает под исключения.
Банкомат и терминал - все равно надо ехать в отделение. :(
Как пополнить депозитную без комиссии и поездки в отделение?


1. сотрудник болван. черным по белому написано что зачисление из любых безналичных источников кроме тела и %% по депозиту с комиссом.
2. никак


1. исключения не только тело и % по депозиту.
там 7 пунктов.
д)перевод с карточных счетов внутри банка через банкомат или терминал.
сотрудник уверял, что Enter Exim тоже входит в этот пункт.
Andi_30
 
Повідомлень: 172
З нами з: 25.05.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 461462463464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.