Искатель написав:Доброго времени суток! Принимайте в семью, как говорится. Сегодня оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год (под 4,20% годовых). Каким совком на меня дохнуло тут... куда тому "Ощаду". Начиная с идиотской анкеты, в которой "нельзя не заполнить ни одной строчки", и барышня не слезла с меня, пока я не протыкал от балды галочек ("Не хотите отвечать, ставьте - НЕМАЄ!" - "Так врать я тоже не хочу! Почему я не могу не ответить?"), можно подумать, первый мой банк... Уже слава Богу, не первая двадцатка даже... Заканчивая "Сейчас придет Елена Ивановна (имя изменено) и подпишет договор" - "А кто такая Елена Ивановна?" - "Начальник отдела" (время было обеднее, девочка была дежурная). В общем, через полчаса,томно покачивая бедрами, приплыла начальник отдела и царственной ручкой подписала-таки договор.
Интернет-банк не подключал, зачем он мне за 72 грн? Вот такое мое первое тесное знакомство с данным банком. До этого только валюту заходил покупать...
Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу..
Искатель написав:оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год
Шобы свинорылить чаще всего нужна грн-карта, а её нашару выдают тока под грн-депо. Т.е. мона открыть основной валютный и малипууусенький в грн и тада с полным основанием стребовать и грн-карту для обслуживания грн-депо
Платить дебетовыми картами мне религия не позволяет. А кредитку, подозреваю, мне вряд ли дадут... Да и получив недавно Б5 в "Таскомбанке", я полностью закрыл свои потребности в подобных картах Тут проблема была в том, что после слияния "Укрсоца" и "Альфы" возникла проблема, куда приткнуть "около Фонда". Перебрав все кандидатуры, остановился на Эксиме.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель написав:Доброго времени суток! Принимайте в семью, как говорится. Сегодня оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год (под 4,20% годовых). Каким совком на меня дохнуло тут... куда тому "Ощаду". Начиная с идиотской анкеты, в которой "нельзя не заполнить ни одной строчки", и барышня не слезла с меня, пока я не протыкал от балды галочек ("Не хотите отвечать, ставьте - НЕМАЄ!" - "Так врать я тоже не хочу! Почему я не могу не ответить?"), можно подумать, первый мой банк... Уже слава Богу, не первая двадцатка даже... Заканчивая "Сейчас придет Елена Ивановна (имя изменено) и подпишет договор" - "А кто такая Елена Ивановна?" - "Начальник отдела" (время было обеднее, девочка была дежурная). В общем, через полчаса,томно покачивая бедрами, приплыла начальник отдела и царственной ручкой подписала-таки договор.
Интернет-банк не подключал, зачем он мне за 72 грн? Вот такое мое первое тесное знакомство с данным банком. До этого только валюту заходил покупать...
Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу..
Ну, раз в год я как-то переживу даже такое А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность... и распечатку документов дня (кто не служил, как говорится, тот не поймет, о чем я). Это вообще ностальгия... Как колбаса по 2,20 для наших родителей.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
ol_zy написав:Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу..
А я просто отменил пролонгацию. Устно, без каких бы то нибыло заяв! И через пару дн. гроши упали на карту, а депо пропал в ИБ
Но матричные принтеры стрекочут прикольно. И это в зале на Тельмана (Киев) среди кожаных диванчиков и табло лехтронной черги
ПС. Искатель, а сберкнижку установленного образца под депо вам выдали? Вы проверили, убедились?
Востаннє редагувалось clientage в Сер 13 чер, 2018 22:17, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy написав:Это вы еще не приходили закрывать депо... матричный принтер у меня минут 10 стрекотал весь пол устилала простыня из бумаги, кстати теже минут 30 на закрытие и сняти и это еще не было передо мной никого ни к манагеру ни в кассу..
А я просто отменил пролонгацию. Устно, без каких бы то нибыло заяв! И через пару дн. гроши упали на карту, а депо пропал в ИБ
я валюту снимал, надо было в тот же день + оказалось, что меньше 1К оставлять нельзя, т.е. пришлось закрывать...
Искатель написав:оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год
Шобы свинорылить чаще всего нужна грн-карта, а её нашару выдают тока под грн-депо. Т.е. мона открыть основной валютный и малипууусенький в грн и тада с полным основанием стребовать и грн-карту для обслуживания грн-депо
Не компетентность сотрудников иногда бывает полезна. мне открыли грн-депозитку под валютный депо
Andi_30 написав:Добрый вечер. Хотел пополнять депозитную карту без поездки в отделение. Сотрудник посоветовал открыть приватную карту, пополнять ее СЕП и в Enter Exim переводить с нее на депозитную. Заверял, что комиссии не будет. По факту комиссия, за зачисление на депозитную - 1%. Сегодня говорят исключения касаются только перевод через банкомат и терминал, перевод через Enter Exim не попадает под исключения. Банкомат и терминал - все равно надо ехать в отделение. Как пополнить депозитную без комиссии и поездки в отделение?
1. сотрудник болван. черным по белому написано что зачисление из любых безналичных источников кроме тела и %% по депозиту с комиссом. 2. никак
1. исключения не только тело и % по депозиту. там 7 пунктов. д)перевод с карточных счетов внутри банка через банкомат или терминал. сотрудник уверял, что Enter Exim тоже входит в этот пункт.