Искатель написав:

Доброго времени суток!Принимайте в семью, как говорится. Сегодня оформил первый в своей жизни депозит в "Укрэксиме" - валютный на 1 год (под 4,20% годовых).Каким совком на меня дохнуло тут... куда тому "Ощаду". Начиная с идиотской анкеты, в которой "нельзя не заполнить ни одной строчки", и барышня не слезла с меня, пока я не протыкал от балды галочек ("Не хотите отвечать, ставьте - НЕМАЄ!" - "Так врать я тоже не хочу! Почему я не могу не ответить?"), можно подумать, первый мой банк... Уже слава Богу, не первая двадцатка даже...Заканчивая "Сейчас придет Елена Ивановна (имя изменено) и подпишет договор" - "А кто такая Елена Ивановна?" - "Начальник отдела" (время было обеднее, девочка была дежурная). В общем, через полчаса,томно покачивая бедрами, приплыла начальник отдела и царственной ручкой подписала-таки договор.Интернет-банк не подключал, зачем он мне за 72 грн?Вот такое мое первое тесное знакомство с данным банком. До этого только валюту заходил покупать...