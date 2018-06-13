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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 462463464465 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3 5 285 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 76 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 285 Додано: Чет 14 чер, 2018 00:58 IMPRINTER написав: 2. никак 2. никак





ну Вам же известно, что вариант в принцыпе то есть, но цена вопроса на данный момент примерно 1500грн. за полгода ну Вам же известно, что вариант в принцыпе то есть, но цена вопроса на данный момент примерно 1500грн. за полгода ... uaprofi

Повідомлень: 1939 З нами з: 21.04.11 Подякував: 329 раз. Подякували: 223 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 чер, 2018 01:17 uaprofi написав: Искатель написав: А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность.. А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность..

матричный принтер в таких делах и по сей день остаётся самым дешёвым и надёжным способом печати документов. матричный принтер в таких делах и по сей день остаётся самым дешёвым и надёжным способом печати документов.

Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного. Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного. ol_zy

Повідомлень: 4413 З нами з: 20.01.15 Подякував: 279 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 чер, 2018 01:26 ol_zy написав: uaprofi написав: Искатель написав: А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность.. А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность..

матричный принтер в таких делах и по сей день остаётся самым дешёвым и надёжным способом печати документов. матричный принтер в таких делах и по сей день остаётся самым дешёвым и надёжным способом печати документов.

Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного. Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного.



та всё там правильно делают - там только кассовые документы печатают на матричном ( расход, приход и ордера) т.е. самые ответственные (что в принципе как понимаю делают как для безопасности банка так и клиента)



сами договора, выписки, ощадные книжки и т.п. - печатают на лазерных.

З.Ы.

обслуживать это нужно лазерное и струйное.

для матричных всё обслуживание это лента (цена 25 грн) и вперёд стучать и жужать следующий месяц два три ))) та всё там правильно делают - там только кассовые документы печатают на матричном ( расход, приход и ордера) т.е. самые ответственные (что в принципе как понимаю делают как для безопасности банка так и клиента)сами договора, выписки, ощадные книжки и т.п. - печатают на лазерных.З.Ы.обслуживать это нужно лазерное и струйное.для матричных всё обслуживание это лента (цена 25 грн) и вперёд стучать и жужать следующий месяц два три ))) ... uaprofi

Повідомлень: 1939 З нами з: 21.04.11 Подякував: 329 раз. Подякували: 223 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 462463464465 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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