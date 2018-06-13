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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 462463464465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:58

  IMPRINTER написав:2. никак



ну Вам же известно, что вариант в принцыпе то есть, но цена вопроса на данный момент примерно 1500грн. за полгода ;)
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 01:17

  uaprofi написав:
  Искатель написав:А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность..

матричный принтер в таких делах и по сей день остаётся самым дешёвым и надёжным способом печати документов.

Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 01:26

  ol_zy написав:
  uaprofi написав:
  Искатель написав:А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность..

матричный принтер в таких делах и по сей день остаётся самым дешёвым и надёжным способом печати документов.

Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного.


та всё там правильно делают - там только кассовые документы печатают на матричном ( расход, приход и ордера) т.е. самые ответственные (что в принципе как понимаю делают как для безопасности банка так и клиента)

сами договора, выписки, ощадные книжки и т.п. - печатают на лазерных.
З.Ы.
обслуживать это нужно лазерное и струйное.
для матричных всё обслуживание это лента (цена 25 грн) и вперёд стучать и жужать следующий месяц два три )))
...
uaprofi
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  #<1 ... 462463464465
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