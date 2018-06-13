ну Вам же известно, что вариант в принцыпе то есть, но цена вопроса на данный момент примерно 1500грн. за полгода
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 00:58
ну Вам же известно, что вариант в принцыпе то есть, но цена вопроса на данный момент примерно 1500грн. за полгода
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Додано: Чет 14 чер, 2018 01:17
Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного.
Додано: Чет 14 чер, 2018 01:26
та всё там правильно делают - там только кассовые документы печатают на матричном ( расход, приход и ордера) т.е. самые ответственные (что в принципе как понимаю делают как для безопасности банка так и клиента)
сами договора, выписки, ощадные книжки и т.п. - печатают на лазерных.
З.Ы.
обслуживать это нужно лазерное и струйное.
для матричных всё обслуживание это лента (цена 25 грн) и вперёд стучать и жужать следующий месяц два три )))
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Додано: Чет 14 чер, 2018 06:04
Я тоже первым делом отменил автопролонгацию.
И да, "сберкнижку установленного образца" выдали Я сто лет такого не видел, а тут - получите, распишитесь...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 14 чер, 2018 06:10
Re: Укрексiмбанк
а що це таке?
невже такі маленькі сірі книжечи які я бачив у батьків ще за ссср?
чи можна фото в студію ))
+50грн !
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Додано: Чет 14 чер, 2018 06:13
Нет, там не настолько запущено. Просто еще один лист А4, на котором большими буквами напечатано "Ощадна книжка".
Кстати, в "Укрэксиме" я столкнулся с тем, чего нигде до сих пор не встречал. Здесь договор на 369 дней, но процентная ставка зафиксирована только на первые 365 дней.
"А еще 4 дня будет действовать та ставка, которая будет на текущий момент по этому депозиту". Я малость офигел, но.. это всего лишь 4 дня.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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