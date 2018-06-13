ну Вам же известно, что вариант в принцыпе то есть, но цена вопроса на данный момент примерно 1500грн. за полгода
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 00:58
ну Вам же известно, что вариант в принцыпе то есть, но цена вопроса на данный момент примерно 1500грн. за полгода
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Додано: Чет 14 чер, 2018 01:17
Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного.
Додано: Чет 14 чер, 2018 01:26
та всё там правильно делают - там только кассовые документы печатают на матричном ( расход, приход и ордера) т.е. самые ответственные (что в принципе как понимаю делают как для безопасности банка так и клиента)
сами договора, выписки, ощадные книжки и т.п. - печатают на лазерных.
З.Ы.
обслуживать это нужно лазерное и струйное.
для матричных всё обслуживание это лента (цена 25 грн) и вперёд стучать и жужать следующий месяц два три )))
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Додано: Чет 14 чер, 2018 06:04
Я тоже первым делом отменил автопролонгацию.
И да, "сберкнижку установленного образца" выдали Я сто лет такого не видел, а тут - получите, распишитесь...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 14 чер, 2018 06:10
Re: Укрексiмбанк
а що це таке?
невже такі маленькі сірі книжечи які я бачив у батьків ще за ссср?
чи можна фото в студію ))
+50грн !
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Додано: Чет 14 чер, 2018 06:13
Нет, там не настолько запущено. Просто еще один лист А4, на котором большими буквами напечатано "Ощадна книжка".
Кстати, в "Укрэксиме" я столкнулся с тем, чего нигде до сих пор не встречал. Здесь договор на 369 дней, но процентная ставка зафиксирована только на первые 365 дней.
"А еще 4 дня будет действовать та ставка, которая будет на текущий момент по этому депозиту". Я малость офигел, но.. это всего лишь 4 дня.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:01
Ставка
Но там ведь дело не в 4 днях. У них просто ставка действует не больше года, а потом пересматривается после каждых 365 дней. И действует это правило по всем депо заключаем на срок от одного до десяти лет. Вы ведь не захотели заключать договор на 365 дней, правда? Ведь тогда ставка ниже. Так что тут все честно. Вы выбрали выше ставку, банк предложил вам договор с пересмотрел ставки после года. Всё честно.
А пересмотр ставки спустя какие-то промежутки времени в банках не такое и редкое явление
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:06
Повторю еще раз: я очень опытный депозитчик. Так вот, в последнее время практически все банки предлагают вклады на срок больше 365 дней с одной простой целью: чтобы они относились к долгосрочным депозитам (свыше 1 года). А я в последнее время все заключаю по максимальной ставке.
А то, что ставка фиксируется только на 365 дней, - это фича "Укрэксима". Ну и ладно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:35
Мне больше не понравилось то, что я не могу разорвать депозит в случае несогласия с измененной ставкой. То есть в принципе вполне могут сказать, что теперь ставка 0,01% годовых, и деньги забрать нельзя. Фактически предлагается подписать договор с неизвестными на момент подписания условиями. Думаю, это можно даже оспорить в суде, но кому ж охота? Кто на таких условиях заключит действительно долгосрочный договор - непонятно.
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