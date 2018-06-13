RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 462463464465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 00:58

  IMPRINTER написав:2. никак



ну Вам же известно, что вариант в принцыпе то есть, но цена вопроса на данный момент примерно 1500грн. за полгода ;)
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 21.04.11
Подякував: 329 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 01:17

  uaprofi написав:
  Искатель написав:А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность..

матричный принтер в таких делах и по сей день остаётся самым дешёвым и надёжным способом печати документов.

Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 20.01.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 01:26

  ol_zy написав:
  uaprofi написав:
  Искатель написав:А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность..

матричный принтер в таких делах и по сей день остаётся самым дешёвым и надёжным способом печати документов.

Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного.


та всё там правильно делают - там только кассовые документы печатают на матричном ( расход, приход и ордера) т.е. самые ответственные (что в принципе как понимаю делают как для безопасности банка так и клиента)

сами договора, выписки, ощадные книжки и т.п. - печатают на лазерных.
З.Ы.
обслуживать это нужно лазерное и струйное.
для матричных всё обслуживание это лента (цена 25 грн) и вперёд стучать и жужать следующий месяц два три )))
...
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 21.04.11
Подякував: 329 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:04

  clientage написав:А я просто отменил пролонгацию. Устно, без каких бы то нибыло заяв! :shock: И через пару дн. гроши упали на карту, а депо пропал в ИБ :)

Но матричные принтеры стрекочут прикольно. И это в зале на Тельмана (Киев) среди кожаных диванчиков и табло лехтронной черги :)

ПС. Искатель, а сберкнижку установленного образца под депо вам выдали? Вы проверили, убедились? :wink:

Я тоже первым делом отменил автопролонгацию.
И да, "сберкнижку установленного образца" выдали :) Я сто лет такого не видел, а тут - получите, распишитесь...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 22.02.16
Подякував: 129 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:10

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:а сберкнижку установленного образца под депо вам выдали?


а що це таке?
невже такі маленькі сірі книжечи які я бачив у батьків ще за ссср?
чи можна фото в студію ))
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2242
З нами з: 01.06.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:13

  greenozon написав:
  clientage написав:а сберкнижку установленного образца под депо вам выдали?


а що це таке?
невже такі маленькі сірі книжечи які я бачив у батьків ще за ссср?
чи можна фото в студію ))

Нет, там не настолько запущено. Просто еще один лист А4, на котором большими буквами напечатано "Ощадна книжка".
Кстати, в "Укрэксиме" я столкнулся с тем, чего нигде до сих пор не встречал. Здесь договор на 369 дней, но процентная ставка зафиксирована только на первые 365 дней.
"А еще 4 дня будет действовать та ставка, которая будет на текущий момент по этому депозиту". Я малость офигел, но.. это всего лишь 4 дня.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 22.02.16
Подякував: 129 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:01

Ставка

Но там ведь дело не в 4 днях. У них просто ставка действует не больше года, а потом пересматривается после каждых 365 дней. И действует это правило по всем депо заключаем на срок от одного до десяти лет. Вы ведь не захотели заключать договор на 365 дней, правда? Ведь тогда ставка ниже. Так что тут все честно. Вы выбрали выше ставку, банк предложил вам договор с пересмотрел ставки после года. Всё честно.
А пересмотр ставки спустя какие-то промежутки времени в банках не такое и редкое явление
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 530
З нами з: 20.03.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:06

  Flamingo написав:Но там ведь дело не в 4 днях. У них просто ставка действует не больше года, а потом пересматривается после каждых 365 дней. И действует это правило по всем депо заключаем на срок от одного до десяти лет. Вы ведь не захотели заключать договор на 365 дней, правда? Ведь тогда ставка ниже. Так что тут все честно. Вы выбрали выше ставку, банк предложил вам договор с пересмотрел ставки после года. Всё честно.
А пересмотр ставки спустя какие-то промежутки времени в банках не такое и редкое явление

Повторю еще раз: я очень опытный депозитчик. Так вот, в последнее время практически все банки предлагают вклады на срок больше 365 дней с одной простой целью: чтобы они относились к долгосрочным депозитам (свыше 1 года). А я в последнее время все заключаю по максимальной ставке.
А то, что ставка фиксируется только на 365 дней, - это фича "Укрэксима". Ну и ладно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1401
З нами з: 22.02.16
Подякував: 129 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:35

Мне больше не понравилось то, что я не могу разорвать депозит в случае несогласия с измененной ставкой. То есть в принципе вполне могут сказать, что теперь ставка 0,01% годовых, и деньги забрать нельзя. Фактически предлагается подписать договор с неизвестными на момент подписания условиями. Думаю, это можно даже оспорить в суде, но кому ж охота? Кто на таких условиях заключит действительно долгосрочный договор - непонятно.
M-Audio
 
Повідомлень: 1229
З нами з: 23.03.11
Подякував: 200 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 462463464465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: TDK і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10102)
14.06.2018 08:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.