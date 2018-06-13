Додано: Чет 14 чер, 2018 07:01

Но там ведь дело не в 4 днях. У них просто ставка действует не больше года, а потом пересматривается после каждых 365 дней. И действует это правило по всем депо заключаем на срок от одного до десяти лет. Вы ведь не захотели заключать договор на 365 дней, правда? Ведь тогда ставка ниже. Так что тут все честно. Вы выбрали выше ставку, банк предложил вам договор с пересмотрел ставки после года. Всё честно.

А пересмотр ставки спустя какие-то промежутки времени в банках не такое и редкое явление