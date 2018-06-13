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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 463464465466

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:34

  greenozon написав:
  M-Audio написав:Кто на таких условиях заключит действительно долгосрочный договор - непонятно.


Той, хто знає по тому чи іншому методу, що буде в найближчі роки.
Допустим вдалось обчислити що за 2+ років ставки по грн будуть як в Ру (там <10)
ваші дії? :)

Класть гривну на даже на год (не говоря уже на >2 года) да еще и на неразрывной депо под любую из действующих ныне в банках ставок - не разумно. Просто твердая валюта "под грушей" - и надежнее, и в гривневом эквиваленте выгоднее. ИМХО конечно :wink:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:42

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:не разумно


факти кажуть про протилжне,
наприклад

http://ukrfondrinok.com/blog/hryvnevyj-dep-3-2018/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:00

  greenozon написав:
  Flamingo написав:не разумно


факти кажуть про протилжне,
наприклад

http://ukrfondrinok.com/blog/hryvnevyj-dep-3-2018/

Не корректность данного примера в том, что взят такой отрезок времени, который в данном случае "работает" на автора. Если взять другой период - легко можно получить совсем противоположный вариант. Все это "жонглирование цифрами".
Вот вкладываю свободную гривну в евро и бакс года эдак с 2006. С тех пор было несколько кризисов и я честное слово не считаю, что что-либо потерял в случае если бы держал все в гривне и размещал на депо.
Flamingo
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