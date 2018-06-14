Класть гривну на даже на год (не говоря уже на >2 года) да еще и на неразрывной депо под любую из действующих ныне в банках ставок - не разумно. Просто твердая валюта "под грушей" - и надежнее, и в гривневом эквиваленте выгоднее. ИМХО конечно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:34
Класть гривну на даже на год (не говоря уже на >2 года) да еще и на неразрывной депо под любую из действующих ныне в банках ставок - не разумно. Просто твердая валюта "под грушей" - и надежнее, и в гривневом эквиваленте выгоднее. ИМХО конечно
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:42
Re: Укрексiмбанк
факти кажуть про протилжне,
наприклад
+50грн !
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Додано: Чет 14 чер, 2018 10:00
Не корректность данного примера в том, что взят такой отрезок времени, который в данном случае "работает" на автора. Если взять другой период - легко можно получить совсем противоположный вариант. Все это "жонглирование цифрами".
Вот вкладываю свободную гривну в евро и бакс года эдак с 2006. С тех пор было несколько кризисов и я честное слово не считаю, что что-либо потерял в случае если бы держал все в гривне и размещал на депо.
Додано: Чет 14 чер, 2018 13:25
Не все так однозначно!
Ось ціла тема про це - Доллароматрасники против гривнедепозитчиков
Та й процитую класика: "Ніхто не знає майбутнього"!
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:08
Даже в этом случае, действия - уж точно не класть на многолетний депозит, проценты по которому после первого года станут также <10.
Додано: Чет 14 чер, 2018 21:22
Бонусы
Написали, чтобы не нарушить регламент выплат.
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:51
Re: Укрексiмбанк
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