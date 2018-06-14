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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 463464465466

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:34

  greenozon написав:
  M-Audio написав:Кто на таких условиях заключит действительно долгосрочный договор - непонятно.


Той, хто знає по тому чи іншому методу, що буде в найближчі роки.
Допустим вдалось обчислити що за 2+ років ставки по грн будуть як в Ру (там <10)
ваші дії? :)

Класть гривну на даже на год (не говоря уже на >2 года) да еще и на неразрывной депо под любую из действующих ныне в банках ставок - не разумно. Просто твердая валюта "под грушей" - и надежнее, и в гривневом эквиваленте выгоднее. ИМХО конечно :wink:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:42

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:не разумно


факти кажуть про протилжне,
наприклад

http://ukrfondrinok.com/blog/hryvnevyj-dep-3-2018/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:00

  greenozon написав:
  Flamingo написав:не разумно


факти кажуть про протилжне,
наприклад

http://ukrfondrinok.com/blog/hryvnevyj-dep-3-2018/

Не корректность данного примера в том, что взят такой отрезок времени, который в данном случае "работает" на автора. Если взять другой период - легко можно получить совсем противоположный вариант. Все это "жонглирование цифрами".
Вот вкладываю свободную гривну в евро и бакс года эдак с 2006. С тех пор было несколько кризисов и я честное слово не считаю, что что-либо потерял в случае если бы держал все в гривне и размещал на депо.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 13:25

  Flamingo написав:Класть гривну на даже на год (не говоря уже на >2 года) да еще и на неразрывной депо под любую из действующих ныне в банках ставок - не разумно. Просто твердая валюта "под грушей" - и надежнее, и в гривневом эквиваленте выгоднее. ИМХО конечно :wink:


Не все так однозначно!
Ось ціла тема про це - Доллароматрасники против гривнедепозитчиков
Та й процитую класика: "Ніхто не знає майбутнього"!
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:08

  greenozon написав:
  M-Audio написав:Кто на таких условиях заключит действительно долгосрочный договор - непонятно.


Той, хто знає по тому чи іншому методу, що буде в найближчі роки.
Допустим вдалось обчислити що за 2+ років ставки по грн будуть як в Ру (там <10)
ваші дії? :)

Даже в этом случае, действия - уж точно не класть на многолетний депозит, проценты по которому после первого года станут также <10.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:22

Бонусы

До Правил програми лояльності EximBonus було внесено зміни. Змінився пункт 5.11 та 5.12. Решта пунктів залишились без змін.


Бонуси нараховуються протягом 30 календарних днів від дати проведення Платіжною системою розрахунку з Банком.

Нарахування бонусів за транзакції, проведені за кордоном, здійснюється по округленому курсу Платіжної системи, який діє на момент проведення Платіжною системою розрахунку з банком.


Написали, чтобы не нарушить регламент выплат.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:51

Re: Укрексiмбанк

  ygn написав:Написали, чтобы не нарушить регламент выплат.

кто-то из Укрэксима читает этот форум...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:13

  ygn написав:
До Правил програми лояльності EximBonus було внесено зміни. Змінився пункт 5.11 та 5.12. Решта пунктів залишились без змін.


Бонуси нараховуються протягом 30 календарних днів від дати проведення Платіжною системою розрахунку з Банком.

Нарахування бонусів за транзакції, проведені за кордоном, здійснюється по округленому курсу Платіжної системи, який діє на момент проведення Платіжною системою розрахунку з банком.


Написали, чтобы не нарушить регламент выплат.


Я конечно не юрист, но думаю по операциям совершенным 30.05-2.06 выплаты должны совершаться по правилам, которые действовали на тот момент. А вообще похоже сима скис, программа продержиться максимум до конца года.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:52

antey718

да - сим меняя проавила учитывает дату операции, а не списания.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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