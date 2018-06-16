M-Audio написав:Кто на таких условиях заключит действительно долгосрочный договор - непонятно.
Той, хто знає по тому чи іншому методу, що буде в найближчі роки. Допустим вдалось обчислити що за 2+ років ставки по грн будуть як в Ру (там <10) ваші дії?
Класть гривну на даже на год (не говоря уже на >2 года) да еще и на неразрывной депо под любую из действующих ныне в банках ставок - не разумно. Просто твердая валюта "под грушей" - и надежнее, и в гривневом эквиваленте выгоднее. ИМХО конечно
Не корректность данного примера в том, что взят такой отрезок времени, который в данном случае "работает" на автора. Если взять другой период - легко можно получить совсем противоположный вариант. Все это "жонглирование цифрами". Вот вкладываю свободную гривну в евро и бакс года эдак с 2006. С тех пор было несколько кризисов и я честное слово не считаю, что что-либо потерял в случае если бы держал все в гривне и размещал на депо.
Flamingo написав:Класть гривну на даже на год (не говоря уже на >2 года) да еще и на неразрывной депо под любую из действующих ныне в банках ставок - не разумно. Просто твердая валюта "под грушей" - и надежнее, и в гривневом эквиваленте выгоднее. ИМХО конечно
До Правил програми лояльності EximBonus було внесено зміни. Змінився пункт 5.11 та 5.12. Решта пунктів залишились без змін.
Бонуси нараховуються протягом 30 календарних днів від дати проведення Платіжною системою розрахунку з Банком.
Нарахування бонусів за транзакції, проведені за кордоном, здійснюється по округленому курсу Платіжної системи, який діє на момент проведення Платіжною системою розрахунку з банком.
Написали, чтобы не нарушить регламент выплат.
Я конечно не юрист, но думаю по операциям совершенным 30.05-2.06 выплаты должны совершаться по правилам, которые действовали на тот момент. А вообще похоже сима скис, программа продержиться максимум до конца года.
Искатель написав:А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность..
uaprofi написав:матричный принтер в таких делах и по сей день остаётся самым дешёвым и надёжным способом печати документов.
Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного.
та всё там правильно делают - там только кассовые документы печатают на матричном ( расход, приход и ордера) т.е. самые ответственные (что в принципе как понимаю делают как для безопасности банка так и клиента)
сами договора, выписки, ощадные книжки и т.п. - печатают на лазерных. З.Ы. обслуживать это нужно лазерное и струйное. для матричных всё обслуживание это лента (цена 25 грн) и вперёд стучать и жужать следующий месяц два три )))
Да-да, сколько матричников на моей памяти накрылось по разным причинам... А сколько катриджей для лент сломалось и они совсем не 25грн. А нормальный лазерник заправил за 80-100грн и печатай дальше, 10 лет эксплуатации один не серьезный ремонт барабана часа на два гривен 300 вроде может и меньше и дальше работает. Да уж если 30 минут обслуживать одного клиента (закрытие депозит, я молчу про открытие и если клиент новый) при этом 15 минут трескота по ушам - это нормально... около 6 менеджеров сидят + очереди к ним, часто видя очередь народ разворачивается и идет в соседний банк где 1-2 менеджера делают все гораздо оперативнее этих 6 и там не нужно выслушивать этот треск. Безопасность матричника . В чем? В отпугивании клиентов?