Додано: Суб 16 чер, 2018 23:09

uaprofi написав: ol_zy написав: Искатель написав: А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность.. А матричный принтер и ленты бумаги на полу напомнили мне далекую юность.. uaprofi написав: матричный принтер в таких делах и по сей день остаётся самым дешёвым и надёжным способом печати документов. матричный принтер в таких делах и по сей день остаётся самым дешёвым и надёжным способом печати документов.

Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного. Хм. Ну когда те 3-5 чел, которые ушли в другой банк за эти 30 минут и унесли свои депозиты туда - это дешевле, тогда да... или когда тут 3-5 манагеров делают работу аналогичную одному, но с нормальным принтером, то это экономия, тогда да... И не уверен что сегодня ремонт и обслуживание матричника намного дешевле лазерного.



та всё там правильно делают - там только кассовые документы печатают на матричном ( расход, приход и ордера) т.е. самые ответственные (что в принципе как понимаю делают как для безопасности банка так и клиента)



сами договора, выписки, ощадные книжки и т.п. - печатают на лазерных.

З.Ы.

обслуживать это нужно лазерное и струйное.

для матричных всё обслуживание это лента (цена 25 грн) и вперёд стучать и жужать следующий месяц два три ))) та всё там правильно делают - там только кассовые документы печатают на матричном ( расход, приход и ордера) т.е. самые ответственные (что в принципе как понимаю делают как для безопасности банка так и клиента)сами договора, выписки, ощадные книжки и т.п. - печатают на лазерных.З.Ы.обслуживать это нужно лазерное и струйное.для матричных всё обслуживание это лента (цена 25 грн) и вперёд стучать и жужать следующий месяц два три )))

Да-да, сколько матричников на моей памяти накрылось по разным причинам... А сколько катриджей для лент сломалось и они совсем не 25грн. А нормальный лазерник заправил за 80-100грн и печатай дальше, 10 лет эксплуатации один не серьезный ремонт барабана часа на два гривен 300 вроде может и меньше и дальше работает. Да уж если 30 минут обслуживать одного клиента (закрытие депозит, я молчу про открытие и если клиент новый) при этом 15 минут трескота по ушам - это нормально... около 6 менеджеров сидят + очереди к ним, часто видя очередь народ разворачивается и идет в соседний банк где 1-2 менеджера делают все гораздо оперативнее этих 6 и там не нужно выслушивать этот треск. Безопасность матричника. В чем? В отпугивании клиентов?