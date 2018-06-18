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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 08:20
А из опыта как работает этот лимит?
Після досягнення встановлених лімітів вказаних у пункті 5.7., нарахування бонусів до кінця поточного місяця буде припинено.
По лимитированному МСС в этом месяце больше бонусов не будет? Или по всем покупками вообще?
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Додано: Нед 17 чер, 2018 08:26
kreuz написав:
А из опыта как работает этот лимит?
Після досягнення встановлених лімітів вказаних у пункті 5.7., нарахування бонусів до кінця поточного місяця буде припинено.
По лимитированному МСС в этом месяце больше бонусов не будет? Или по всем покупками вообще?
Я вот страховку в АХА оплатил пару месяцев назад, начислили ровно 100 б (я еще и Голдом платил, КБ3%), а все остальное как обычно продолжили начислять -- до 1000 б по каждой карте в экке
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 18 чер, 2018 00:30
kreuz написав:
А из опыта как работает этот лимит?
Після досягнення встановлених лімітів вказаних у пункті 5.7., нарахування бонусів до кінця поточного місяця буде припинено.
По лимитированному МСС в этом месяце больше бонусов не будет? Или по всем покупками вообще?
По конкретному лимитированному МСС для каждого мсс свои отдельные 100 грн.
Проблема решается путем открытия дополнительной карты и ее привязки в отдельный акк.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 07:50
вывод бонусов на мобилу теперь только суммами 100,200,300,400,500
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Додано: Пон 18 чер, 2018 08:40
velvet написав:
вывод бонусов на мобилу теперь только суммами 100,200,300,400,500
Шооо, биллинг устал, костяшки на щотах стёрлися?!
Предлагаю ещё и ограничить только ОДНОЙ операцией в день
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:17
Харэ подсказывать. Специально не цитирую. Лучше возрадуйтесь начислению пропажи за 30-02. Может совпадение не случайно, и на основании анализа этих операций введены новые ограничения...
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:56
Гайки закручивать -- дело нехитрое, но резьба может и полететь
А вот какой новый укусный пряник придумать -- кишка тонка
Он Идея придумала Билявку Онлайн, 5% на инет-оплату и за кредитные. Или Алка аХцию на лето затулила с 10% на билеты и шаровой рассрочкой.
Ото хай ХИ-Сима кумекает дальше
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