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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 465466467468>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:20

Re: Укрексiмбанк

А из опыта как работает этот лимит?

Після досягнення встановлених лімітів вказаних у пункті 5.7., нарахування бонусів до кінця поточного місяця буде припинено.

По лимитированному МСС в этом месяце больше бонусов не будет? Или по всем покупками вообще?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:26

  kreuz написав:А из опыта как работает этот лимит?

Після досягнення встановлених лімітів вказаних у пункті 5.7., нарахування бонусів до кінця поточного місяця буде припинено.

По лимитированному МСС в этом месяце больше бонусов не будет? Или по всем покупками вообще?

Я вот страховку в АХА оплатил пару месяцев назад, начислили ровно 100 б (я еще и Голдом платил, КБ3%), а все остальное как обычно продолжили начислять -- до 1000 б по каждой карте в экке
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 00:30

  kreuz написав:А из опыта как работает этот лимит?

Після досягнення встановлених лімітів вказаних у пункті 5.7., нарахування бонусів до кінця поточного місяця буде припинено.

По лимитированному МСС в этом месяце больше бонусов не будет? Или по всем покупками вообще?


По конкретному лимитированному МСС для каждого мсс свои отдельные 100 грн.
Проблема решается путем открытия дополнительной карты и ее привязки в отдельный акк.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:50

вывод бонусов на мобилу теперь только суммами 100,200,300,400,500
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:40

  velvet написав:вывод бонусов на мобилу теперь только суммами 100,200,300,400,500

Шооо, биллинг устал, костяшки на щотах стёрлися?!
Предлагаю ещё и ограничить только ОДНОЙ операцией в день :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:17

Харэ подсказывать. Специально не цитирую. Лучше возрадуйтесь начислению пропажи за 30-02. Может совпадение не случайно, и на основании анализа этих операций введены новые ограничения...
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:56

Гайки закручивать -- дело нехитрое, но резьба может и полететь
А вот какой новый укусный пряник придумать -- кишка тонка :)
Он Идея придумала Билявку Онлайн, 5% на инет-оплату и за кредитные. Или Алка аХцию на лето затулила с 10% на билеты и шаровой рассрочкой.
Ото хай ХИ-Сима кумекает дальше 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:18

clientage
шо за 5% на инет оплаты в кредит?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:28

  mephala написав:clientage
шо за 5% на инет оплаты в кредит?

Нууу :)
Ток коммуналь туды не входит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:12

  clientage написав:, Алка аХцию на лето ,............ и шаровой рассрочкой.

новая какая-то шаровая рассрочка ? или 3-х месячная?
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