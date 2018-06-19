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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 19:17
J
, 3х мес
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 чер, 2018 07:33
Мобтелефони Сімабонусами можна поповнити?
Поповнюю на 100, не форичить.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:29
Квесторе_поверніться написав:
Мобтелефони Сімабонусами можна поповнити?
Поповнюю на 100, не форичить.
Только что закинул 100.
Chrome и Firefox "буксовали", через Safari пошло как по маслу...
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Anadonta
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:45
Anadonta написав: Квесторе_поверніться написав:
Мобтелефони Сімабонусами можна поповнити?
Поповнюю на 100, не форичить.
Только что закинул 100.
Chrome и Firefox "буксовали", через Safari пошло как по маслу...
Safari немає...шо робить?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 чер, 2018 11:57
Квесторе_поверніться написав: Anadonta написав: Квесторе_поверніться написав:
Мобтелефони Сімабонусами можна поповнити?
Поповнюю на 100, не форичить.
Только что закинул 100.
Chrome и Firefox "буксовали", через Safari пошло как по маслу...
Safari немає...шо робить?
Хром Версия 67.0.3396.87
Все фурычит
У них бывают глюки, но мож просто куки пристрелить?
У Хрома эт легко -- правым кликом по замочку в строке адреса
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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