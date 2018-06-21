RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 465466467468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:17

J, 3х мес :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24679
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1975 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:33

Мобтелефони Сімабонусами можна поповнити?
Поповнюю на 100, не форичить. :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24853
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:29

  Квесторе_поверніться написав:Мобтелефони Сімабонусами можна поповнити?
Поповнюю на 100, не форичить. :(


Только что закинул 100.
Chrome и Firefox "буксовали", через Safari пошло как по маслу...
Anadonta
 
Повідомлень: 351
З нами з: 25.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:45

  Anadonta написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мобтелефони Сімабонусами можна поповнити?
Поповнюю на 100, не форичить. :(


Только что закинул 100.
Chrome и Firefox "буксовали", через Safari пошло как по маслу...

Safari немає...шо робить? :(
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24853
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Anadonta написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мобтелефони Сімабонусами можна поповнити?
Поповнюю на 100, не форичить. :(


Только что закинул 100.
Chrome и Firefox "буксовали", через Safari пошло как по маслу...

Safari немає...шо робить? :(

Хром Версия 67.0.3396.87
Все фурычит
У них бывают глюки, но мож просто куки пристрелить?
У Хрома эт легко -- правым кликом по замочку в строке адреса
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24679
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1975 раз.
Подякували: 2789 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:04

Re: Укрексiмбанк

Фору добавили на 500 грн в суперах...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 983
З нами з: 10.12.07
Подякував: 106 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:41

kreuz

Лучше бы Мегамаркет, Фуршет или Новус...
Anadonta
 
Повідомлень: 351
З нами з: 25.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:53

  Anadonta написав:kreuz

Лучше бы Мегамаркет, Фуршет или Новус...

Все четыре мимо
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 18.09.13
Подякував: 286 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:11

Оформил платежную карточку Голд.
Для оплаты коммунальных нужно использовать интернет банкинг (который за дополнительную плату) и будут начислять КБ за коммунальные платежи? Также интересуют платежи в аптеках и за медицинские услуги, за это тоже будет бонус? И есть ли карточки других банков с КБ по аптеках, медицине и коммунальным?
Прошу строго не судить, месяц назад только начал пользоваться монобанком, а сейчас по наводке сделал ещё в эксиме.
OleksaKoval
 
Повідомлень: 6
З нами з: 06.11.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 465466467468
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, mihasik і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.