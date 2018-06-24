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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:37
Эксим до начислил бонусы, которые зажал в конце мая.
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pavyak
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:56
pavyak написав:
Эксим до начислил бонусы, которые зажал в конце мая.
Аха, уже схавали: viewtopic.php?p=4389641#p4389641
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kreuz
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:09
kreuz
Мне 19 еще не дали хавать. Только сегодня обрадовали.
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pavyak
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- Повідомлень: 2082
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 161 раз.
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