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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:37
Re: Укрексiмбанк
Эксим до начислил бонусы, которые зажал в конце мая.
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:56
Аха, уже схавали: viewtopic.php?p=4389641#p4389641
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:04
Похоже, от терминалов зависит, хотя у меня были разные операции и в он- и в оффлайне в разных терминалах...
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:17
Re: Укрексiмбанк
В банкоматах каких банков можно без комиссии обналичить зарплатную карту Укрэксимбанка?
А то банкоматы самого Укрэксимбанка стоят пустые.
Додано: Чет 28 чер, 2018 00:35
в каждом регионе свои партнеры.
в основном это ощад и соц + некоторые мелкие банки.
выберите тут свой город
и увидите кто партнер.
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