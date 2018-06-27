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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:37
Re: Укрексiмбанк
Эксим до начислил бонусы, которые зажал в конце мая.
Додано: Пон 25 чер, 2018 11:56
Аха, уже схавали: viewtopic.php?p=4389641#p4389641
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:04
Похоже, от терминалов зависит, хотя у меня были разные операции и в он- и в оффлайне в разных терминалах...
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Додано: Сер 27 чер, 2018 15:17
Re: Укрексiмбанк
В банкоматах каких банков можно без комиссии обналичить зарплатную карту Укрэксимбанка?
А то банкоматы самого Укрэксимбанка стоят пустые.
Додано: Чет 28 чер, 2018 00:35
в каждом регионе свои партнеры.
в основном это ощад и соц + некоторые мелкие банки.
выберите тут свой город
и увидите кто партнер.
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Додано: Чет 28 чер, 2018 08:01
А можно ли в каких то банкоматах (кроме эксимовских) пополнить Эксим-карту ?
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:04
Re: Укрексiмбанк
А, что разве в обычном банкомате Эксима можно пополнять наличкой грн? В отделении сказали, что только один терминал на Киев. На Тельмана. На сайте не нашёл информации.
Или имели в виду терминал для пополнения валютой.
Ещё не открыл карту в грн. Хотят что бы открыл маленький(30т) депозит в грн. Заранее интересуюсь.
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:28
На Тельмана стоит порядка 5 кешинов прям при входе в предбаннике
А вот со стороны Тверской похоже прикрыли лавочку для пересичного
А на Львовской пл. ничо такого нет? Я давно не проверял там
Щас пока кешины ЭксИма берут тока грн, но до 15го года брали/выдавали и инвалюту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:44
Re: Укрексiмбанк
Одно место с кеш-ином.,... в столице... Как же пополнять карту во внерабочее время? Только за 1%? Или открывать каждую неделю депо по 30т, как то жирно? Занёс им, от безысходности, депо в валюте, хочу взять Визу голд в грн , для пробы.
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