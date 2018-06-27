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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 467468469470>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:37

Re: Укрексiмбанк

Эксим до начислил бонусы, которые зажал в конце мая.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:56

  pavyak написав:Эксим до начислил бонусы, которые зажал в конце мая.

Аха, уже схавали: viewtopic.php?p=4389641#p4389641
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:09

kreuz
Мне 19 еще не дали хавать. Только сегодня обрадовали.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:04

  pavyak написав:kreuz
Мне 19 еще не дали хавать. Только сегодня обрадовали.

Похоже, от терминалов зависит, хотя у меня были разные операции и в он- и в оффлайне в разных терминалах...
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 15:17

Re: Укрексiмбанк

В банкоматах каких банков можно без комиссии обналичить зарплатную карту Укрэксимбанка?

А то банкоматы самого Укрэксимбанка стоят пустые.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:35

  crumd написав:В банкоматах каких банков можно без комиссии обналичить зарплатную карту Укрэксимбанка?

А то банкоматы самого Укрэксимбанка стоят пустые.


в каждом регионе свои партнеры.
в основном это ощад и соц + некоторые мелкие банки.

выберите тут свой город
https://www.eximb.com/ukr/personal/cards/atms/atm/
и увидите кто партнер.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 08:01

А можно ли в каких то банкоматах (кроме эксимовских) пополнить Эксим-карту ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:04

Re: Укрексiмбанк

А, что разве в обычном банкомате Эксима можно пополнять наличкой грн? В отделении сказали, что только один терминал на Киев. На Тельмана. На сайте не нашёл информации.
Или имели в виду терминал для пополнения валютой.
Ещё не открыл карту в грн. Хотят что бы открыл маленький(30т) депозит в грн. Заранее интересуюсь.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:28

  lel написав:А, что разве в обычном банкомате Эксима можно пополнять наличкой грн? В отделении сказали, что только один терминал на Киев. На Тельмана. На сайте не нашёл информации.
Или имели в виду терминал для пополнения валютой.
Ещё не открыл карту в грн. Хотят что бы открыл маленький(30т) депозит в грн. Заранее интересуюсь.

На Тельмана стоит порядка 5 кешинов прям при входе в предбаннике :)
А вот со стороны Тверской похоже прикрыли лавочку для пересичного :(
А на Львовской пл. ничо такого нет? Я давно не проверял там :)
Щас пока кешины ЭксИма берут тока грн, но до 15го года брали/выдавали и инвалюту :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:44

Re: Укрексiмбанк

Одно место с кеш-ином.,... в столице... Как же пополнять карту во внерабочее время? Только за 1%? Или открывать каждую неделю депо по 30т, как то жирно? Занёс им, от безысходности, депо в валюте, хочу взять Визу голд в грн , для пробы.
lel
 
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