А на Львовской пл. ничо такого нет?
На Воровского (Бульварно-Кудрявская) - есть кешин банкомат.
Проблема в том, что он стоит прямо в отделении, а не в предбаннике.
Подойти к нему можно только тогда, когда работает отделение.
Горячка говорила, что на выходные занести денег на карту в Киеве можно в одном-единственном месте - на Немецкой.
Зачем там аж пять кешинов - загадка. Лучше бы их разбросали по всему Киеву - в Хилтон, на Гмыри и тд.
ЗЫ. Совать нал в банкомат - удовольствие еще то. Все они очень требовательные, пачка из 30-ти купюр заходит с десятой итерации.