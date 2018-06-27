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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 467468469470

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:44

А на Львовской пл. ничо такого нет?

На Воровского (Бульварно-Кудрявская) - есть кешин банкомат.
Проблема в том, что он стоит прямо в отделении, а не в предбаннике.
Подойти к нему можно только тогда, когда работает отделение.
Горячка говорила, что на выходные занести денег на карту в Киеве можно в одном-единственном месте - на Немецкой.
Зачем там аж пять кешинов - загадка. Лучше бы их разбросали по всему Киеву - в Хилтон, на Гмыри и тд.

ЗЫ. Совать нал в банкомат - удовольствие еще то. Все они очень требовательные, пачка из 30-ти купюр заходит с десятой итерации.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:58

  mustbe написав:
А на Львовской пл. ничо такого нет?

На Воровского (Бульварно-Кудрявская) - есть кешин банкомат.
Проблема в том, что он стоит прямо в отделении, а не в предбаннике.
Подойти к нему можно только тогда, когда работает отделение.
Горячка говорила, что на выходные занести денег на карту в Киеве можно в одном-единственном месте - на Немецкой.
Зачем там аж пять кешинов - загадка. Лучше бы их разбросали по всему Киеву - в Хилтон, на Гмыри и тд...

Так инкассация дешевле :mrgreen:
Затем - что кашель лаврова
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  #<1 ... 467468469470
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