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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 467468469470 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3 5 285 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 76 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 285 Додано: Чет 28 чер, 2018 12:44 А на Львовской пл. ничо такого нет?

На Воровского (Бульварно-Кудрявская) - есть кешин банкомат.

Проблема в том, что он стоит прямо в отделении, а не в предбаннике.

Подойти к нему можно только тогда, когда работает отделение.

Горячка говорила, что на выходные занести денег на карту в Киеве можно в одном-единственном месте - на Немецкой.

Зачем там аж пять кешинов - загадка. Лучше бы их разбросали по всему Киеву - в Хилтон, на Гмыри и тд.



ЗЫ. Совать нал в банкомат - удовольствие еще то. Все они очень требовательные, пачка из 30-ти купюр заходит с десятой итерации. На Воровского (Бульварно-Кудрявская) - есть кешин банкомат.Проблема в том, что он стоит прямо в отделении, а не в предбаннике.Подойти к нему можно только тогда, когда работает отделение.Горячка говорила, что на выходные занести денег на карту в Киеве можно в одном-единственном месте - на Немецкой.Зачем там аж пять кешинов - загадка. Лучше бы их разбросали по всему Киеву - в Хилтон, на Гмыри и тд.ЗЫ. Совать нал в банкомат - удовольствие еще то. Все они очень требовательные, пачка из 30-ти купюр заходит с десятой итерации. mustbe Повідомлень: 533 З нами з: 27.12.17 Подякував: 19 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 12:58 mustbe написав: А на Львовской пл. ничо такого нет?

На Воровского (Бульварно-Кудрявская) - есть кешин банкомат.

Проблема в том, что он стоит прямо в отделении, а не в предбаннике.

Подойти к нему можно только тогда, когда работает отделение.

Горячка говорила, что на выходные занести денег на карту в Киеве можно в одном-единственном месте - на Немецкой.

Зачем там аж пять кешинов - загадка. Лучше бы их разбросали по всему Киеву - в Хилтон, на Гмыри и тд... На Воровского (Бульварно-Кудрявская) - есть кешин банкомат.Проблема в том, что он стоит прямо в отделении, а не в предбаннике.Подойти к нему можно только тогда, когда работает отделение.Горячка говорила, что на выходные занести денег на карту в Киеве можно в одном-единственном месте - на Немецкой.Зачем там аж пять кешинов - загадка. Лучше бы их разбросали по всему Киеву - в Хилтон, на Гмыри и тд...

Так инкассация дешевле

Затем - что кашель лаврова Так инкассация дешевлеЗатем - что кашель лаврова Stringer Повідомлень: 7733 З нами з: 23.01.13 Подякував: 216 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 17:18 Во как

27 червня 2018

Програма лояльності Укрексімбанку отримала визнання міжнародної платіжної системи



EXIM Bonus відзначено почесним дипломом Visa



Укрексімбанк отримав почесний диплом «За перший запуск Visa Loyalty Platform у регіоні СНД та Південно-Східної Європи» від міжнародної платіжної системи Visa. Таким чином, Державний експортно-імпортний банк України став єдиним серед вітчизняних фінустанов, з яким Visa вже реалізувала комплексну бонусну програму – EXIM Bonus.



У межах програми лояльності EXIM Bonus кожен клієнт та співробітник Укрексімбанку, зареєструвавши свою основну картку на сайті https://bonus.eximb.com/ , накопичує бали за безготівкові розрахунки у торговельно-сервісній або Інтернет-мережі, а потім обмінює їх на приємні подарунки – поповнення мобільного, шопінг, розваги та подорожі. Кількість таких бонусів напряму залежить від рівня картки: Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite.



«Сьогодні до програми лояльності EXIM Bonus, яку ми реалізуємо спільно з Visa, приєдналися вже понад 4000 клієнтів та співробітників Укрексімбанку, – коментує Вікторія Грецька, начальник Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу Державного експортно-імпортного банку України. – Учасники щомісяця отримують кешбек на загальну суму понад 500 тис. грн, залежно від типу карток та інтенсивності користування ними. Зі свого боку банк регулярно розширює перелік партнерів, сертифікати яких можна отримати за рахунок накопичених бонусів. Такий підхід дозволяє Укрексімбанку стабільно збільшувати рівень популярності EXIM Bonus та радувати її користувачів приємними та корисними подарунками».

https://www.eximb.com/ukr/about/press/n ... 6/27/1189/ 27 червня 2018Програма лояльності Укрексімбанку отримала визнання міжнародної платіжної системиEXIM Bonus відзначено почесним дипломом VisaУкрексімбанк отримав почесний диплом «За перший запуск Visa Loyalty Platform у регіоні СНД та Південно-Східної Європи» від міжнародної платіжної системи Visa. Таким чином, Державний експортно-імпортний банк України став єдиним серед вітчизняних фінустанов, з яким Visa вже реалізувала комплексну бонусну програму – EXIM Bonus.У межах програми лояльності EXIM Bonus кожен клієнт та співробітник Укрексімбанку, зареєструвавши свою основну картку на сайті, накопичує бали за безготівкові розрахунки у торговельно-сервісній або Інтернет-мережі, а потім обмінює їх на приємні подарунки – поповнення мобільного, шопінг, розваги та подорожі. Кількість таких бонусів напряму залежить від рівня картки: Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite.«Сьогодні до програми лояльності EXIM Bonus, яку ми реалізуємо спільно з Visa, приєдналися вже понад 4000 клієнтів та співробітників Укрексімбанку, – коментує Вікторія Грецька, начальник Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу Державного експортно-імпортного банку України. – Учасники щомісяця отримують кешбек на загальну суму понад 500 тис. грн, залежно від типу карток та інтенсивності користування ними. Зі свого боку банк регулярно розширює перелік партнерів, сертифікати яких можна отримати за рахунок накопичених бонусів. Такий підхід дозволяє Укрексімбанку стабільно збільшувати рівень популярності EXIM Bonus та радувати її користувачів приємними та корисними подарунками». промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2131 З нами з: 06.03.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 чер, 2018 17:19

27 червня 2018

Державний експортно-імпортний банк України спрямував до Державного бюджету України частину чистого прибутку у розмірі 588 мільйонів гривень на виплату дивідендів





За результатами діяльності у 2017 році АТ «Укрексімбанк» отримав прибуток у розмірі 784 млн. грн. та перерахував до Державного бюджету України частину прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, у розмірі 588 млн. гривень.



Відрахування дивідендів банком здійснено згідно зі статтею 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року №139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави». Для АТ «Укрексімбанк» цей норматив становить 75% чистого прибутку, отриманого за 2017 рік.

https://www.eximb.com/ukr/about/press/n ... 6/27/1190/ Неплохо27 червня 2018Державний експортно-імпортний банк України спрямував до Державного бюджету України частину чистого прибутку у розмірі 588 мільйонів гривень на виплату дивідендівЗа результатами діяльності у 2017 році АТ «Укрексімбанк» отримав прибуток у розмірі 784 млн. грн. та перерахував до Державного бюджету України частину прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, у розмірі 588 млн. гривень.Відрахування дивідендів банком здійснено згідно зі статтею 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року №139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави». Для АТ «Укрексімбанк» цей норматив становить 75% чистого прибутку, отриманого за 2017 рік. промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2131 З нами з: 06.03.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 467468469470 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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