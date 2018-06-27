На Воровского (Бульварно-Кудрявская) - есть кешин банкомат. Проблема в том, что он стоит прямо в отделении, а не в предбаннике. Подойти к нему можно только тогда, когда работает отделение. Горячка говорила, что на выходные занести денег на карту в Киеве можно в одном-единственном месте - на Немецкой. Зачем там аж пять кешинов - загадка. Лучше бы их разбросали по всему Киеву - в Хилтон, на Гмыри и тд.
ЗЫ. Совать нал в банкомат - удовольствие еще то. Все они очень требовательные, пачка из 30-ти купюр заходит с десятой итерации.
На Воровского (Бульварно-Кудрявская) - есть кешин банкомат. Проблема в том, что он стоит прямо в отделении, а не в предбаннике. Подойти к нему можно только тогда, когда работает отделение. Горячка говорила, что на выходные занести денег на карту в Киеве можно в одном-единственном месте - на Немецкой. Зачем там аж пять кешинов - загадка. Лучше бы их разбросали по всему Киеву - в Хилтон, на Гмыри и тд...
Во как 27 червня 2018 Програма лояльності Укрексімбанку отримала визнання міжнародної платіжної системи
EXIM Bonus відзначено почесним дипломом Visa
Укрексімбанк отримав почесний диплом «За перший запуск Visa Loyalty Platform у регіоні СНД та Південно-Східної Європи» від міжнародної платіжної системи Visa. Таким чином, Державний експортно-імпортний банк України став єдиним серед вітчизняних фінустанов, з яким Visa вже реалізувала комплексну бонусну програму – EXIM Bonus.
У межах програми лояльності EXIM Bonus кожен клієнт та співробітник Укрексімбанку, зареєструвавши свою основну картку на сайті https://bonus.eximb.com/, накопичує бали за безготівкові розрахунки у торговельно-сервісній або Інтернет-мережі, а потім обмінює їх на приємні подарунки – поповнення мобільного, шопінг, розваги та подорожі. Кількість таких бонусів напряму залежить від рівня картки: Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite.
«Сьогодні до програми лояльності EXIM Bonus, яку ми реалізуємо спільно з Visa, приєдналися вже понад 4000 клієнтів та співробітників Укрексімбанку, – коментує Вікторія Грецька, начальник Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу Державного експортно-імпортного банку України. – Учасники щомісяця отримують кешбек на загальну суму понад 500 тис. грн, залежно від типу карток та інтенсивності користування ними. Зі свого боку банк регулярно розширює перелік партнерів, сертифікати яких можна отримати за рахунок накопичених бонусів. Такий підхід дозволяє Укрексімбанку стабільно збільшувати рівень популярності EXIM Bonus та радувати її користувачів приємними та корисними подарунками». https://www.eximb.com/ukr/about/press/n ... 6/27/1189/
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Неплохо 27 червня 2018 Державний експортно-імпортний банк України спрямував до Державного бюджету України частину чистого прибутку у розмірі 588 мільйонів гривень на виплату дивідендів
За результатами діяльності у 2017 році АТ «Укрексімбанк» отримав прибуток у розмірі 784 млн. грн. та перерахував до Державного бюджету України частину прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, у розмірі 588 млн. гривень.
Відрахування дивідендів банком здійснено згідно зі статтею 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року №139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави». Для АТ «Укрексімбанк» цей норматив становить 75% чистого прибутку, отриманого за 2017 рік. https://www.eximb.com/ukr/about/press/n ... 6/27/1190/
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
ну а шо - положив руку на сердце это самая жирная бонус-программа ... тут как бы всё и так ясно - но и конечно там и сидят не пальцем деланные - свинорыла на корню чуют и сразу все пресекают. но непонятно ... такие ставки конечно им убыточные - возможно по причине, что эксим решил выйти в розницу и формирует клиентскую базу. но чего тока по визам такое?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX