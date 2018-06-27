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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 467468469470

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:44

А на Львовской пл. ничо такого нет?

На Воровского (Бульварно-Кудрявская) - есть кешин банкомат.
Проблема в том, что он стоит прямо в отделении, а не в предбаннике.
Подойти к нему можно только тогда, когда работает отделение.
Горячка говорила, что на выходные занести денег на карту в Киеве можно в одном-единственном месте - на Немецкой.
Зачем там аж пять кешинов - загадка. Лучше бы их разбросали по всему Киеву - в Хилтон, на Гмыри и тд.

ЗЫ. Совать нал в банкомат - удовольствие еще то. Все они очень требовательные, пачка из 30-ти купюр заходит с десятой итерации.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:58

  mustbe написав:
А на Львовской пл. ничо такого нет?

На Воровского (Бульварно-Кудрявская) - есть кешин банкомат.
Проблема в том, что он стоит прямо в отделении, а не в предбаннике.
Подойти к нему можно только тогда, когда работает отделение.
Горячка говорила, что на выходные занести денег на карту в Киеве можно в одном-единственном месте - на Немецкой.
Зачем там аж пять кешинов - загадка. Лучше бы их разбросали по всему Киеву - в Хилтон, на Гмыри и тд...

Так инкассация дешевле :mrgreen:
Затем - что кашель лаврова
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:18

Во как
27 червня 2018
Програма лояльності Укрексімбанку отримала визнання міжнародної платіжної системи

EXIM Bonus відзначено почесним дипломом Visa

Укрексімбанк отримав почесний диплом «За перший запуск Visa Loyalty Platform у регіоні СНД та Південно-Східної Європи» від міжнародної платіжної системи Visa. Таким чином, Державний експортно-імпортний банк України став єдиним серед вітчизняних фінустанов, з яким Visa вже реалізувала комплексну бонусну програму – EXIM Bonus.

У межах програми лояльності EXIM Bonus кожен клієнт та співробітник Укрексімбанку, зареєструвавши свою основну картку на сайті https://bonus.eximb.com/, накопичує бали за безготівкові розрахунки у торговельно-сервісній або Інтернет-мережі, а потім обмінює їх на приємні подарунки – поповнення мобільного, шопінг, розваги та подорожі. Кількість таких бонусів напряму залежить від рівня картки: Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite.

«Сьогодні до програми лояльності EXIM Bonus, яку ми реалізуємо спільно з Visa, приєдналися вже понад 4000 клієнтів та співробітників Укрексімбанку, – коментує Вікторія Грецька, начальник Управління організації та супроводження роздрібного бізнесу Державного експортно-імпортного банку України. – Учасники щомісяця отримують кешбек на загальну суму понад 500 тис. грн, залежно від типу карток та інтенсивності користування ними. Зі свого боку банк регулярно розширює перелік партнерів, сертифікати яких можна отримати за рахунок накопичених бонусів. Такий підхід дозволяє Укрексімбанку стабільно збільшувати рівень популярності EXIM Bonus та радувати її користувачів приємними та корисними подарунками».
https://www.eximb.com/ukr/about/press/n ... 6/27/1189/
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 17:19

Неплохо
27 червня 2018
Державний експортно-імпортний банк України спрямував до Державного бюджету України частину чистого прибутку у розмірі 588 мільйонів гривень на виплату дивідендів


За результатами діяльності у 2017 році АТ «Укрексімбанк» отримав прибуток у розмірі 784 млн. грн. та перерахував до Державного бюджету України частину прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, у розмірі 588 млн. гривень.

Відрахування дивідендів банком здійснено згідно зі статтею 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року №139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави». Для АТ «Укрексімбанк» цей норматив становить 75% чистого прибутку, отриманого за 2017 рік.
https://www.eximb.com/ukr/about/press/n ... 6/27/1190/
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:37

velvet

ну а шо - положив руку на сердце это самая жирная бонус-программа ... тут как бы всё и так ясно - но и конечно там и сидят не пальцем деланные - свинорыла на корню чуют и сразу все пресекают. но непонятно ... такие ставки конечно им убыточные - возможно по причине, что эксим решил выйти в розницу и формирует клиентскую базу. но чего тока по визам такое?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:46

Якщо по голду перша транзакція на 20к., то бонуси будуть:
1. На 18к 3%, на 2к 1%
2. На 20к 1%
?
Haza
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:26

  Haza написав:Якщо по голду перша транзакція на 20к., то бонуси будуть:
1. На 18к 3%, на 2к 1%
2. На 20к 1%
?


если мсс кошерный, то:
560 грн. (18000*0,03 + 2000*0,01)

если мсс полусвинячий, то:
100 грн.

если мсс некошерный (чистосвинячий), то:
0 грн.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:23

  IMPRINTER написав:velvet

ну а шо - положив руку на сердце это самая жирная бонус-программа ... тут как бы всё и так ясно - но и конечно там и сидят не пальцем деланные - свинорыла на корню чуют и сразу все пресекают. но непонятно ... такие ставки конечно им убыточные - возможно по причине, что эксим решил выйти в розницу...

Куда вы столько продуктов деваете?
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:27

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:velvet

ну а шо - положив руку на сердце это самая жирная бонус-программа ... тут как бы всё и так ясно - но и конечно там и сидят не пальцем деланные - свинорыла на корню чуют и сразу все пресекают. но непонятно ... такие ставки конечно им убыточные - возможно по причине, что эксим решил выйти в розницу...

Куда вы столько продуктов деваете?


кассир АТБ :)
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