Бонусы выплачиваются таки по дате самой операции, а НЕ по проводке по картсчету
Т.е. это все будет за июНь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 19:21
Re: Укрексiмбанк
Бонусы выплачиваются таки по дате самой операции, а НЕ по проводке по картсчету
Т.е. это все будет за июНь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лип, 2018 07:50
Странно, что они выписки при этом присылают только по проведённым операциям. Получается, что по ним ориентироваться нельзя...
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Додано: Пон 02 лип, 2018 08:53
Да, пользы от выписок мало
Лучше юзать фильтр по месяцу-карте в балансе Бонуса и отслеживать блоки в выписке ЭксИма
... делайте хоть что-нибудь!
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