Додано: Пон 02 лип, 2018 12:34

что-то эксим задерживает выплату % по долларовым депозитам...

а по бонусам молодцы: закрыли по 28 июня включительно...

о и % выплатили таки, просто раньше до 12 успевали...

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