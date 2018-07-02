Бонусы выплачиваются таки по дате самой операции, а НЕ по проводке по картсчету
Т.е. это все будет за июНь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 19:21
Re: Укрексiмбанк
Бонусы выплачиваются таки по дате самой операции, а НЕ по проводке по картсчету
Т.е. это все будет за июНь
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лип, 2018 07:50
Странно, что они выписки при этом присылают только по проведённым операциям. Получается, что по ним ориентироваться нельзя...
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Додано: Пон 02 лип, 2018 08:53
Да, пользы от выписок мало
Лучше юзать фильтр по месяцу-карте в балансе Бонуса и отслеживать блоки в выписке ЭксИма
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:34
что-то эксим задерживает выплату % по долларовым депозитам...
а по бонусам молодцы: закрыли по 28 июня включительно...
о и % выплатили таки, просто раньше до 12 успевали...
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:20
Внутренний финмониторинг
Сегодня пережил презабавное происшествие.
Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.
Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 02 лип, 2018 21:28
Искатель
это написано в законе украины о финмониторинге ... банк имеет право выдвигать вам ЛЮБЫЕ требования какие ему взбредут в голову - и в случае вашего отказа вам могут отказать в обслуживании.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 21:44
Re: Укрексiмбанк
так вам сюда
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Нуна выяснить, какие справки о вашей финсостоятельности их устроят: з/п, справка из налоговой о доходах, получение выплат от понда, вступление в наследство вас и ближайших родственников...
... делайте хоть что-нибудь!
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