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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 19:21

Re: Укрексiмбанк

  Anadonta написав:бонусы за операции

Бонусы выплачиваются таки по дате самой операции, а НЕ по проводке по картсчету
Т.е. это все будет за июНь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:11

clientage

Спасибо!
Надеялся, что все-таки проведут июлем...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 07:50

  clientage написав:
  Anadonta написав:бонусы за операции

Бонусы выплачиваются таки по дате самой операции, а НЕ по проводке по картсчету
Т.е. это все будет за июНь :)

Странно, что они выписки при этом присылают только по проведённым операциям. Получается, что по ним ориентироваться нельзя...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 08:53

  kreuz написав:
  clientage написав:
  Anadonta написав:бонусы за операции

Бонусы выплачиваются таки по дате самой операции, а НЕ по проводке по картсчету
Т.е. это все будет за июНь :)

Странно, что они выписки при этом присылают только по проведённым операциям. Получается, что по ним ориентироваться нельзя...

Да, пользы от выписок мало
Лучше юзать фильтр по месяцу-карте в балансе Бонуса и отслеживать блоки в выписке ЭксИма :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:34

что-то эксим задерживает выплату % по долларовым депозитам...
а по бонусам молодцы: закрыли по 28 июня включительно...
о и % выплатили таки, просто раньше до 12 успевали...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:20

Внутренний финмониторинг

Сегодня пережил презабавное происшествие.

Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.

Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:28

Искатель

это написано в законе украины о финмониторинге ... банк имеет право выдвигать вам ЛЮБЫЕ требования какие ему взбредут в голову - и в случае вашего отказа вам могут отказать в обслуживании.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:44

Re: Укрексiмбанк

  Искатель написав:Никто на такое не нарывался?

так вам сюда
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Нуна выяснить, какие справки о вашей финсостоятельности их устроят: з/п, справка из налоговой о доходах, получение выплат от понда, вступление в наследство вас и ближайших родственников...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 22:44

  Искатель написав:Сегодня пережил презабавное происшествие.

Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.

Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?


В винницком отделении отказались открыть депозит, пока служба собственной безопасности меня не проверила. Это заняло сутки, но справок при этом никто не просил.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 23:13

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Депозит или карту?
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