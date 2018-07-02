Честно говоря не уверен, при открытии депозита, выбрал карту для выплаты по окончанию срока. После этого включили службу безопасности.
Наверное, всё таки карта. Потому что и жену после оформления допки проверяли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 00:20
Честно говоря не уверен, при открытии депозита, выбрал карту для выплаты по окончанию срока. После этого включили службу безопасности.
Наверное, всё таки карта. Потому что и жену после оформления допки проверяли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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