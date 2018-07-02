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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:20

  IMPRINTER написав:Фантом

Депозит или карту?


Честно говоря не уверен, при открытии депозита, выбрал карту для выплаты по окончанию срока. После этого включили службу безопасности.
Наверное, всё таки карта. Потому что и жену после оформления допки проверяли. :?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 04:03

  Искатель написав:Сегодня пережил презабавное происшествие.

Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.

Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?

Вор ушилинская бумажка поможет.
А так.. Посмотрите на господина Охрименко. Чувак не заморачиваться. Придумал Украинский аналитический центр с посадой Президент.
Так что креативно подходите:
Финансовый холдинг, группа компаний...
Заместитель председателя правления, член Административного совета финансового холдинга "ФинХолд"
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 06:04

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:Сегодня пережил презабавное происшествие.

Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.

Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?

Вор ушилинская бумажка поможет.
А так.. Посмотрите на господина Охрименко. Чувак не заморачиваться. Придумал Украинский аналитический центр с посадой Президент.
Так что креативно подходите:
Финансовый холдинг, группа компаний...
Заместитель председателя правления, член Административного совета финансового холдинга "ФинХолд"

Хороший совет. Я подумаю :)
А если серьезно... это первый звоночек. Причем это произошло именно в госбанке. По идее, надо ждать от "Ощада" подобного.
Кстати, я задал вопрос: "А когда я буду забирать деньги, Вы хоть отдадите?" - "Да, мы проверяем только на этапе поступления денег!"
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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  #<1 ... 469470471472
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