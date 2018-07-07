Честно говоря не уверен, при открытии депозита, выбрал карту для выплаты по окончанию срока. После этого включили службу безопасности.
Наверное, всё таки карта. Потому что и жену после оформления допки проверяли.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лип, 2018 00:20
Честно говоря не уверен, при открытии депозита, выбрал карту для выплаты по окончанию срока. После этого включили службу безопасности.
Наверное, всё таки карта. Потому что и жену после оформления допки проверяли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 03 лип, 2018 04:03
Вор ушилинская бумажка поможет.
А так.. Посмотрите на господина Охрименко. Чувак не заморачиваться. Придумал Украинский аналитический центр с посадой Президент.
Так что креативно подходите:
Финансовый холдинг, группа компаний...
Заместитель председателя правления, член Административного совета финансового холдинга "ФинХолд"
Додано: Вів 03 лип, 2018 06:04
Хороший совет. Я подумаю
А если серьезно... это первый звоночек. Причем это произошло именно в госбанке. По идее, надо ждать от "Ощада" подобного.
Кстати, я задал вопрос: "А когда я буду забирать деньги, Вы хоть отдадите?" - "Да, мы проверяем только на этапе поступления денег!"
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 03 лип, 2018 06:22
Re: Укрексiмбанк
В Райфе наоборот при снятии требуют объяснительные.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Вів 03 лип, 2018 07:08
там требуют и при снятии и при пополнении и просто так )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 07 лип, 2018 21:35
Re: Укрексiмбанк
в соседнем Ощаде такое было.
Пришлось наново переписывать опросник, помогло, что спохватились месяц спустя с того момента как залил кубышку до краев и через край.
Пришлось увеличить сумму месячного дохода, приплести домашнее хозяйство, свои предидущие работы по посадах в БС Украины, приплести доходы родственников и их трудовую деятельность. Короче..... харили, парили пояснение в опроснике и подали готовый, завернутый конфеткой "продукт" наверха.
Скормили удачно - отстали.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
|