Искатель написав:

Сегодня пережил презабавное происшествие.Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?