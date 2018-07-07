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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:20

  IMPRINTER написав:Фантом

Депозит или карту?


Честно говоря не уверен, при открытии депозита, выбрал карту для выплаты по окончанию срока. После этого включили службу безопасности.
Наверное, всё таки карта. Потому что и жену после оформления допки проверяли. :?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 04:03

  Искатель написав:Сегодня пережил презабавное происшествие.

Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.

Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?

Вор ушилинская бумажка поможет.
А так.. Посмотрите на господина Охрименко. Чувак не заморачиваться. Придумал Украинский аналитический центр с посадой Президент.
Так что креативно подходите:
Финансовый холдинг, группа компаний...
Заместитель председателя правления, член Административного совета финансового холдинга "ФинХолд"
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 06:04

  guntherhouse777 написав:
  Искатель написав:Сегодня пережил презабавное происшествие.

Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.

Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?

Вор ушилинская бумажка поможет.
А так.. Посмотрите на господина Охрименко. Чувак не заморачиваться. Придумал Украинский аналитический центр с посадой Президент.
Так что креативно подходите:
Финансовый холдинг, группа компаний...
Заместитель председателя правления, член Административного совета финансового холдинга "ФинХолд"

Хороший совет. Я подумаю :)
А если серьезно... это первый звоночек. Причем это произошло именно в госбанке. По идее, надо ждать от "Ощада" подобного.
Кстати, я задал вопрос: "А когда я буду забирать деньги, Вы хоть отдадите?" - "Да, мы проверяем только на этапе поступления денег!"
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 06:22

Re: Укрексiмбанк

В Райфе наоборот при снятии требуют объяснительные.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 07:08

  VLADPn написав:В Райфе наоборот при снятии требуют объяснительные.


там требуют и при снятии и при пополнении и просто так )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:35

Re: Укрексiмбанк

  Искатель написав:Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?


в соседнем Ощаде такое было.
Пришлось наново переписывать опросник, помогло, что спохватились месяц спустя с того момента как залил кубышку до краев и через край.
Пришлось увеличить сумму месячного дохода, приплести домашнее хозяйство, свои предидущие работы по посадах в БС Украины, приплести доходы родственников и их трудовую деятельность. Короче..... харили, парили пояснение в опроснике и подали готовый, завернутый конфеткой "продукт" наверха.
Скормили удачно - отстали.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 05:58

  bosson513 написав:
  Искатель написав:Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?


в соседнем Ощаде такое было.
Пришлось наново переписывать опросник, помогло, что спохватились месяц спустя с того момента как залил кубышку до краев и через край.
Пришлось увеличить сумму месячного дохода, приплести домашнее хозяйство, свои предидущие работы по посадах в БС Украины, приплести доходы родственников и их трудовую деятельность. Короче..... харили, парили пояснение в опроснике и подали готовый, завернутый конфеткой "продукт" наверха.
Скормили удачно - отстали.
не проще было снимать и пополнять в день не более 5 к уе в эквиваленте?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:20

Re: Укрексiмбанк

5К или 500? В ощаде ксерят паспорт от экв. 15К грн

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Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:27

  Alpha1251 написав:5К или 500? В ощаде ксерят паспорт от экв. 15К грн

Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk


15 к - это не финмон - это верификация ...
до 15 к можно платить анонимно как бы ... свыше 15 к - плательщик должен быть идентифицирован. но не боле ... тут не идет речь о финмоне ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:35

  Alpha1251 написав:В ощаде ксерят паспорт от экв. 15К грн

У меня и за 20 грн ксерили, когда юбилейную монету покупал.
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wig
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