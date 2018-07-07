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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:40

Re: Укрексiмбанк

Это знаю.
Тут вопрос - в какой момент внутреннему финмону станет скучно. Мало ли - несколько идентификаций за месяц / неделю и начнут создавать проблемы.
А про Ваши приключения читал.
Вот sens советует 5К, может че знает.
Alpha1251
 
Повідомлень: 116
З нами з: 02.04.12
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  #<1 ... 470471472473
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