Это знаю.
Тут вопрос - в какой момент внутреннему финмону станет скучно. Мало ли - несколько идентификаций за месяц / неделю и начнут создавать проблемы.
А про Ваши приключения читал.
Вот sens советует 5К, может че знает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лип, 2018 10:40
Re: Укрексiмбанк
Это знаю.
Тут вопрос - в какой момент внутреннему финмону станет скучно. Мало ли - несколько идентификаций за месяц / неделю и начнут создавать проблемы.
А про Ваши приключения читал.
Вот sens советует 5К, может че знает.
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