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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:40

Re: Укрексiмбанк

Это знаю.
Тут вопрос - в какой момент внутреннему финмону станет скучно. Мало ли - несколько идентификаций за месяц / неделю и начнут создавать проблемы.
А про Ваши приключения читал.
Вот sens советует 5К, может че знает.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 16:28

за 150 в эксиме предупредили сразу, а шо если больше 150 образуется при повышение курса долл, или после того как они начислят %%, или после пополнение безналом, это шо тоже доки нужно будет тащить?
может кто сталкивался?
и карты продолжат работать?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:41

  Alpha1251 написав:Это знаю.
Тут вопрос - в какой момент внутреннему финмону станет скучно. Мало ли - несколько идентификаций за месяц / неделю и начнут создавать проблемы.
А про Ваши приключения читал.
Вот sens советует 5К, может че знает.
мне , как клиенту предупредили о невозможности снятия свыше 150к без доп.документов,поэтому попал под раздачу только в привате когда снимал,но прикрылся картой платинум,хотя бедокурили что больше 50к нужно дополнительно заказывать и т.д.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:55

Re: Укрексiмбанк

  sens написав:не проще было снимать и пополнять в день не более 5 к уе в эквиваленте?


не мог себе позволить простоя денег
хочется максимальной выгоды
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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  #<1 ... 470471472473
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