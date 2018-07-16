Это знаю.
Тут вопрос - в какой момент внутреннему финмону станет скучно. Мало ли - несколько идентификаций за месяц / неделю и начнут создавать проблемы.
А про Ваши приключения читал.
Вот sens советует 5К, может че знает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лип, 2018 10:40
Re: Укрексiмбанк
Это знаю.
Тут вопрос - в какой момент внутреннему финмону станет скучно. Мало ли - несколько идентификаций за месяц / неделю и начнут создавать проблемы.
А про Ваши приключения читал.
Вот sens советует 5К, может че знает.
Додано: Нед 08 лип, 2018 16:28
за 150 в эксиме предупредили сразу, а шо если больше 150 образуется при повышение курса долл, или после того как они начислят %%, или после пополнение безналом, это шо тоже доки нужно будет тащить?
может кто сталкивался?
и карты продолжат работать?
...
Додано: Нед 08 лип, 2018 19:41
мне , как клиенту предупредили о невозможности снятия свыше 150к без доп.документов,поэтому попал под раздачу только в привате когда снимал,но прикрылся картой платинум,хотя бедокурили что больше 50к нужно дополнительно заказывать и т.д.
никому не верю
Додано: Вів 10 лип, 2018 21:55
Re: Укрексiмбанк
не мог себе позволить простоя денег
хочется максимальной выгоды
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Сер 11 лип, 2018 05:17
красиво жить не запретить, но и мелочиться все равно не стоит
никому не верю
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:35
Re: Укрексiмбанк
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:07
Re: Укрексiмбанк
Шановне товариство!
При реєстрації в ІБ Ексіма які можливості краще вибрати:
- платежі (смс-паролі 10000*10);
- платежі (ексімРАSS 15000*10)?
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