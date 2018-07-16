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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 471472473474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:02

V2 Раньше был на Eximpas надоело ходить за новой бумажкой после каждой перепрошивки. Как вввели смс пароли перешел на них и не жалею. p2p летает. К банкомату не подхожу.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 21:08

  V2 написав:clientage, IMPRINTER, Дякую, Друзі!

p.s.
Ваше замовлення успішно відправлено до банку та зареєстровано.
Для оформлення пакета підключення запрошуємо Вас відвідати обрану установу банку.

Тобто, щоб отримати звичайний доступ до ІБ з допомогою смс необхідно ще раз відвідати банк? :shock:


а вы думали ? конечно - надо ж договор подписать на ИБ )))
это ж эксим - там до сих пор сберкнижки к депозитам выдают )) которые даже Ощад не выдает )
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IMPRINTER
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