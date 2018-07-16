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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:02
V2 Раньше был на Eximpas надоело ходить за новой бумажкой после каждой перепрошивки. Как вввели смс пароли перешел на них и не жалею. p2p летает. К банкомату не подхожу.
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:08
а вы думали ? конечно - надо ж договор подписать на ИБ )))
это ж эксим - там до сих пор сберкнижки к депозитам выдают )) которые даже Ощад не выдает )
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