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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:02
V2 Раньше был на Eximpas надоело ходить за новой бумажкой после каждой перепрошивки. Как вввели смс пароли перешел на них и не жалею. p2p летает. К банкомату не подхожу.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:08
V2 написав:clientage
, IMPRINTER
, Дякую, Друзі!
p.s.
Ваше замовлення успішно відправлено до банку та зареєстровано.
Для оформлення пакета підключення запрошуємо Вас відвідати обрану установу банку.
Тобто, щоб отримати звичайний доступ до ІБ з допомогою смс необхідно ще раз відвідати банк?
а вы думали ? конечно - надо ж договор подписать на ИБ )))
это ж эксим - там до сих пор сберкнижки к депозитам выдают )) которые даже Ощад не выдает )
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Додано: Вів 17 лип, 2018 10:11
IMPRINTER написав:
до сих пор сберкнижки к депозитам выдают )) которые даже Ощад не выдает )
Вроде требование НБУ какое-то.
Ощад не то, что бы не выдает.
Забили просто. Человеческий фактор.
Ну.. разве что я не в теме.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:32
в бонусную программу добавили оплату коммуналки!!!
молодчаги!!!
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uaprofi
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:58
С комисом - не очень интересно.
Хотя - наличие возможности всегда лучше её отсутствия.
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mustbe
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Додано: Вів 17 лип, 2018 12:21
uaprofi написав:
в бонусную программу добавили оплату коммуналки!!!
молодчаги!!!
И что это значит? Можно детальнее?
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kreuz
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Додано: Вів 17 лип, 2018 12:26
kreuz,
в бонусной программе в разделе платежи теперь не только телефон можно пополнить, но и аплатить бонусами коммуналку
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uaprofi
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Додано: Вів 17 лип, 2018 21:30
uaprofi написав:kreuz
,
в бонусной программе в разделе платежи теперь не только телефон можно пополнить, но и аплатить бонусами коммуналку
Дык за 1.4%.
КБ снижается до 3.6%.
Вроде не комильфо.
Востаннє редагувалось guntherhouse777
в Вів 17 лип, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 21:38
Последние бонусы от 11.07.
Конечно, 30 дней не прошло.
Нормальная ситуёвина?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 21:56
guntherhouse777 написав: uaprofi написав:kreuz
,
в бонусной программе в разделе платежи теперь не только телефон можно пополнить, но и аплатить бонусами коммуналку
Дык за 1.4%.
КБ снижается до 3.6%.
Вроде не комильфо.
не правильно посчитали
КБ при комиссии 1,4% снижается до 4,93%
на мой взгляд - лучшее предложение на сегодня
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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