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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:02
V2 Раньше был на Eximpas надоело ходить за новой бумажкой после каждой перепрошивки. Как вввели смс пароли перешел на них и не жалею. p2p летает. К банкомату не подхожу.
Додано: Пон 16 лип, 2018 21:08
а вы думали ? конечно - надо ж договор подписать на ИБ )))
это ж эксим - там до сих пор сберкнижки к депозитам выдают )) которые даже Ощад не выдает )
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Додано: Вів 17 лип, 2018 10:11
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:32
Хорошая новость
в бонусную программу добавили оплату коммуналки!!!
молодчаги!!!
...
Додано: Вів 17 лип, 2018 11:58
С комисом - не очень интересно.
Хотя - наличие возможности всегда лучше её отсутствия.
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:21
И что это значит? Можно детальнее?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 12:26
kreuz,
в бонусной программе в разделе платежи теперь не только телефон можно пополнить, но и аплатить бонусами коммуналку
...
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:30
Дык за 1.4%.
КБ снижается до 3.6%.
Вроде не комильфо.
Востаннє редагувалось guntherhouse777 в Вів 17 лип, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:38
Последние бонусы от 11.07.
Конечно, 30 дней не прошло.
Нормальная ситуёвина?
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:56
не правильно посчитали
КБ при комиссии 1,4% снижается до 4,93%
на мой взгляд - лучшее предложение на сегодня
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