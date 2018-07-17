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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 472473474475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:58

Re: Укрексiмбанк

  guntherhouse777 написав:Последние бонусы от 11.07.
Конечно, 30 дней не прошло.
Нормальная ситуёвина?

уже такое было, потом за неделю сразу закрыли, лето - пора отпусков...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:58

  velvet написав:
  guntherhouse777 написав:
  uaprofi написав:kreuz,


в бонусной программе в разделе платежи теперь не только телефон можно пополнить, но и аплатить бонусами коммуналку

Дык за 1.4%.
КБ снижается до 3.6%.
Вроде не комильфо.

не правильно посчитали
КБ при комиссии 1,4% снижается до 4,93%
на мой взгляд - лучшее предложение на сегодня

Спасибо.
Что то такое я и предполагал.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 22:02

Re: Укрексiмбанк

  guntherhouse777 написав:Спасибо.
Что то такое я и предполагал.)

и это чистыми, а у Мони с Аллой ещё налоги вычтут...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 06.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 253 раз.
 
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  #<1 ... 472473474475
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