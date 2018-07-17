уже такое было, потом за неделю сразу закрыли, лето - пора отпусков...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:58
Re: Укрексiмбанк
уже такое было, потом за неделю сразу закрыли, лето - пора отпусков...
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Додано: Вів 17 лип, 2018 21:58
Спасибо.
Что то такое я и предполагал.)
Додано: Вів 17 лип, 2018 22:02
Re: Укрексiмбанк
и это чистыми, а у Мони с Аллой ещё налоги вычтут...
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Додано: Сер 18 лип, 2018 10:41
Вот бы нам кроме света ещё газ, воду и тепло добавили, ну и за жильё хоть по единой квитанции, было бы отлично. А лимиты какие при оплате коммуналки, а то у меня не грузится чёто?..
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