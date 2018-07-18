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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 21:58
guntherhouse777 написав:
Последние бонусы от 11.07.
Конечно, 30 дней не прошло.
Нормальная ситуёвина?
уже такое было, потом за неделю сразу закрыли, лето - пора отпусков...
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velvet
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Додано: Вів 17 лип, 2018 21:58
velvet написав: guntherhouse777 написав: uaprofi написав:kreuz
,
в бонусной программе в разделе платежи теперь не только телефон можно пополнить, но и аплатить бонусами коммуналку
Дык за 1.4%.
КБ снижается до 3.6%.
Вроде не комильфо.
не правильно посчитали
КБ при комиссии 1,4% снижается до 4,93%
на мой взгляд - лучшее предложение на сегодня
Спасибо.
Что то такое я и предполагал.)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 17 лип, 2018 22:02
guntherhouse777 написав:
Спасибо.
Что то такое я и предполагал.)
и это чистыми, а у Мони с Аллой ещё налоги вычтут...
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velvet
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Додано: Сер 18 лип, 2018 10:41
velvet написав: guntherhouse777 написав:
Спасибо.
Что то такое я и предполагал.)
и это чистыми, а у Мони с Аллой ещё налоги вычтут...
Вот бы нам кроме света ещё газ, воду и тепло добавили, ну и за жильё хоть по единой квитанции, было бы отлично. А лимиты какие при оплате коммуналки, а то у меня не грузится чёто?..
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kreuz
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Додано: Сер 18 лип, 2018 21:39
Шановне товариство!
Чи можна змінити логін в ІБ Ексіма?
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V2
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Додано: Сер 18 лип, 2018 21:52
V2 написав:
Шановне товариство!
Чи можна змінити логін в ІБ Ексіма?
нет
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Додано: Сер 18 лип, 2018 22:10
IMPRINTER
Прикро
Придумав один логін, у відділенні дали інший. Цікавий банк.
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V2
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Додано: Сер 18 лип, 2018 22:30
V2 написав:IMPRINTER
Прикро
Придумав один логін, у відділенні дали інший. Цікавий банк.
Они в вашему логину свои циферки дотачали?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 18 лип, 2018 22:33
clientage
Ага. Поширена практика?
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V2
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Додано: Сер 18 лип, 2018 22:34
V2 написав:clientage
Ага. Поширена практика?
Дууже
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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