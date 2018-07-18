"Новий платіж >> Мої заощадження >> Поповнення рахунку «Мої заощадження»"
Що з лижами не так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 22:50
Тестую ІБ і щось не знаходжу такого:
"Новий платіж >> Мої заощадження >> Поповнення рахунку «Мої заощадження»"
Що з лижами не так?
Додано: Сер 18 лип, 2018 23:54
а шо не так?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 00:52
Рівень підняли (OTP ввели)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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