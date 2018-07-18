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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 473474475476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:50

Тестую ІБ і щось не знаходжу такого:
"Новий платіж >> Мої заощадження >> Поповнення рахунку «Мої заощадження»"
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... economies/

Що з лижами не так? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 23:54

  V2 написав:Тестую ІБ і щось не знаходжу такого:
"Новий платіж >> Мої заощадження >> Поповнення рахунку «Мої заощадження»"
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... economies/

Що з лижами не так? :roll:


а шо не так?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 00:52

  V2 написав:Тестую ІБ і щось не знаходжу такого:
"Новий платіж >> Мої заощадження >> Поповнення рахунку «Мої заощадження»"
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... economies/

Що з лижами не так? :roll:

Рівень підняли (OTP ввели)?
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klug
 
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  #<1 ... 473474475476
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