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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 473474475476

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 22:50

Тестую ІБ і щось не знаходжу такого:
"Новий платіж >> Мої заощадження >> Поповнення рахунку «Мої заощадження»"
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... economies/

Що з лижами не так? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 23:54

  V2 написав:Тестую ІБ і щось не знаходжу такого:
"Новий платіж >> Мої заощадження >> Поповнення рахунку «Мої заощадження»"
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... economies/

Що з лижами не так? :roll:


а шо не так?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 00:52

  V2 написав:Тестую ІБ і щось не знаходжу такого:
"Новий платіж >> Мої заощадження >> Поповнення рахунку «Мої заощадження»"
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... economies/

Що з лижами не так? :roll:

Рівень підняли (OTP ввели)?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 07:06

  clientage написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Прикро :(
Придумав один логін, у відділенні дали інший. Цікавий банк.

Они в вашему логину свои циферки дотачали? :wink:

Так как бы логика присвоения логина проста: первые буквы фио + 4 цифры.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 07:13

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:
  V2 написав:IMPRINTER
Прикро :(
Придумав один логін, у відділенні дали інший. Цікавий банк.

Они в вашему логину свои циферки дотачали? :wink:

Так как бы логика присвоения логина проста: первые буквы фио + 4 цифры.

Ну у меня не буквы ФИО. Я тоже помню свои яркие впечатления от получения логина здесь, хотя и прошло уже лет 10 :) минут 30 рисовали договор, переспрашивали тот логин несколько раз, а как дошло до дела, а он... чуток отличается. Тетя-экономист прям так и сказала: так надо :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:07

  guntherhouse777 написав:Так как бы логика присвоения логина проста: первые буквы фио + 4 цифры.


Первые три буквы имени + 4 цифры.
Видимо кому как генерят :-)

Вот то, что в ЭнтерЭксиме есть "поповнення/повернення Моїх заощаджень", но при этом в списке счетов "Мої заощадженя" не отображаются - се прикро.
Раньше, до объединения филиалов под один МФО - отобращались 100%.

У всех так, или у меня частный случай?
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:15

  justit написав:
  guntherhouse777 написав:Так как бы логика присвоения логина проста: первые буквы фио + 4 цифры.


Первые три буквы имени + 4 цифры.
Видимо кому как генерят :-)

Самостійно оберіть ім’я користувача з 3-8 латинських літер тільки у нижньому регістрі. Наприклад, Ваші ініціали (svt) або ім'я (olena). Зверніть увагу! Банк додасть до обраного Вами імені користувача 4 цифри.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:46

Re: Укрексiмбанк

  klug написав:Рівень підняли (OTP ввели)?

"Семен Семеныч".
А за замовчуванням цей рівень можна налаштувати - чи постійно треба підіймати?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:58

  V2 написав:
  klug написав:Рівень підняли (OTP ввели)?

"Семен Семеныч".
А за замовчуванням цей рівень можна налаштувати - чи постійно треба підіймати?

нуна СРАЗУ вводить ДВА пароля, тогда все права в ИБ доступны
а мона наскорую руку влетать в ИБ -- глянуть остатки и блоки, а потом в сл. чего доввести 2й пароль :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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