V2 написав:IMPRINTER Прикро Придумав один логін, у відділенні дали інший. Цікавий банк.
Они в вашему логину свои циферки дотачали?
Так как бы логика присвоения логина проста: первые буквы фио + 4 цифры.
Ну у меня не буквы ФИО. Я тоже помню свои яркие впечатления от получения логина здесь, хотя и прошло уже лет 10 минут 30 рисовали договор, переспрашивали тот логин несколько раз, а как дошло до дела, а он... чуток отличается. Тетя-экономист прям так и сказала: так надо
guntherhouse777 написав:Так как бы логика присвоения логина проста: первые буквы фио + 4 цифры.
Первые три буквы имени + 4 цифры. Видимо кому как генерят
Вот то, что в ЭнтерЭксиме есть "поповнення/повернення Моїх заощаджень", но при этом в списке счетов "Мої заощадженя" не отображаются - се прикро. Раньше, до объединения филиалов под один МФО - отобращались 100%.
guntherhouse777 написав:Так как бы логика присвоения логина проста: первые буквы фио + 4 цифры.
Первые три буквы имени + 4 цифры. Видимо кому как генерят
Самостійно оберіть ім’я користувача з 3-8 латинських літер тільки у нижньому регістрі. Наприклад, Ваші ініціали (svt) або ім'я (olena). Зверніть увагу! Банк додасть до обраного Вами імені користувача 4 цифри.
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