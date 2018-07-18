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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 12:22
vollena71 написав: justit написав: guntherhouse777 написав:
Так как бы логика присвоения логина проста: первые буквы фио + 4 цифры.
Первые три буквы имени + 4 цифры.
Видимо кому как генерят
Самостійно оберіть ім’я користувача з 3-8 латинських літер тільки у нижньому регістрі. Наприклад, Ваші ініціали (svt) або ім'я (olena). Зверніть увагу! Банк додасть до обраного Вами імені користувача 4 цифри.
Це можливо тепер так.
Я ж відкривав собі послугу тоді, коли ще вано балу безкоштовна, і платіжка коштувала 90 коп.
То ж тоді ніхто нічого не пропонував з приводу "сумостійно оберіть...."
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Додано: Чет 19 лип, 2018 12:26
klug написав:
Не відображається у платежах, рахунках чи продуктах?
У переліку рахунків не відображаються, хоча до об"єднання були там.
Упс... збрехав. Вже бачу їх там
))
Щось я затупив. Визнаю
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:52
Ура, товарищи !
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:56
clientage написав: V2 написав: klug написав:
Рівень підняли (OTP ввели)?
"Семен Семеныч".
А за замовчуванням цей рівень можна налаштувати - чи постійно треба підіймати?
нуна СРАЗУ вводить ДВА пароля, тогда все права в ИБ доступны
а мона наскорую руку влетать в ИБ -- глянуть остатки и блоки, а потом в сл. чего доввести 2й пароль
Сразу два пароля можно ввести если у вас генератор.
Если смс пароль то сначала войти по статическому, а потом запросить и ввести динамический
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:16
IMPRINTER написав:
Сразу два пароля можно ввести если у вас генератор.
Если смс пароль то сначала войти по статическому, а потом запросить и ввести динамический
Ёооо, не знал. От шутныкы у Симы
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:17
clientage написав: IMPRINTER написав:
Сразу два пароля можно ввести если у вас генератор.
Если смс пароль то сначала войти по статическому, а потом запросить и ввести динамический
Ёооо, не знал. От шутныкы у Симы
Ну, Сіма не знає, що вам потрібно СМС надіслати коли ви заходите.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:19
klug написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
Сразу два пароля можно ввести если у вас генератор.
Если смс пароль то сначала войти по статическому, а потом запросить и ввести динамический
Ёооо, не знал. От шутныкы у Симы
Ну, Сіма не знає, що вам потрібно СМС надіслати коли ви заходите.
И я не буду им подсказывать как это сделать, меня всё устраивает
... делайте хоть что-нибудь!
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