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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 474475476477

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:22

  vollena71 написав:
  justit написав:
  guntherhouse777 написав:Так как бы логика присвоения логина проста: первые буквы фио + 4 цифры.


Первые три буквы имени + 4 цифры.
Видимо кому как генерят :-)

Самостійно оберіть ім’я користувача з 3-8 латинських літер тільки у нижньому регістрі. Наприклад, Ваші ініціали (svt) або ім'я (olena). Зверніть увагу! Банк додасть до обраного Вами імені користувача 4 цифри.


Це можливо тепер так.
Я ж відкривав собі послугу тоді, коли ще вано балу безкоштовна, і платіжка коштувала 90 коп.
То ж тоді ніхто нічого не пропонував з приводу "сумостійно оберіть...."
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:26

  klug написав:Не відображається у платежах, рахунках чи продуктах?


У переліку рахунків не відображаються, хоча до об"єднання були там.

Упс... збрехав. Вже бачу їх там :-)))
Щось я затупив. Визнаю
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:52

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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:56

  clientage написав:
  V2 написав:
  klug написав:Рівень підняли (OTP ввели)?

"Семен Семеныч".
А за замовчуванням цей рівень можна налаштувати - чи постійно треба підіймати?

нуна СРАЗУ вводить ДВА пароля, тогда все права в ИБ доступны
а мона наскорую руку влетать в ИБ -- глянуть остатки и блоки, а потом в сл. чего доввести 2й пароль :wink:


Сразу два пароля можно ввести если у вас генератор.
Если смс пароль то сначала войти по статическому, а потом запросить и ввести динамический
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:16

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:Сразу два пароля можно ввести если у вас генератор.
Если смс пароль то сначала войти по статическому, а потом запросить и ввести динамический

Ёооо, не знал. От шутныкы у Симы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:17

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Сразу два пароля можно ввести если у вас генератор.
Если смс пароль то сначала войти по статическому, а потом запросить и ввести динамический

Ёооо, не знал. От шутныкы у Симы :)

Ну, Сіма не знає, що вам потрібно СМС надіслати коли ви заходите.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:19

  klug написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:Сразу два пароля можно ввести если у вас генератор.
Если смс пароль то сначала войти по статическому, а потом запросить и ввести динамический

Ёооо, не знал. От шутныкы у Симы :)

Ну, Сіма не знає, що вам потрібно СМС надіслати коли ви заходите.

И я не буду им подсказывать как это сделать, меня всё устраивает :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:03

  clientage написав:И я не буду им подсказывать как это сделать, меня всё устраивает :)

Ніхто б і пальцем не поворухнув, навіть якби Ви були готові самостійно реалізувати. За останні 10 років ІБ практично не змінився.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:23

  klug написав:
  clientage написав:И я не буду им подсказывать как это сделать, меня всё устраивает :)

Ніхто б і пальцем не поворухнув, навіть якби Ви були готові самостійно реалізувати. За останні 10 років ІБ практично не змінився.

:) Один из древнейших ИБ с профессиональным пофигизмом
... делайте хоть что-нибудь!
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