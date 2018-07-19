1. Обслуживание депо... хотя кому они нужны в госбанке, сберкнижку ж удалённо не напечатаешь 2. Современный и лёгкий интерфейс... хотя и этот легко идет на смарте 5летней давности 3. р2р какнить прикрутить в ИБ 4. вот про заказ карт/допок через ИБ тож интерестно б было 5. убрать абонку и комисс за СЭП, а лимиты поднять
1. Обслуживание депо... хотя кому они нужны в госбанке, сберкнижку ж удалённо не напечатаешь 2. Современный и лёгкий интерфейс... хотя и этот легко идет на смарте 5летней давности 3. р2р какнить прикрутить в ИБ 4. вот про заказ карт/допок через ИБ тож интерестно б было 5. убрать абонку и комисс за СЭП, а лимиты поднять
Ну вот. 1 и 2 сами ж говорите - неактуальны 3 - согласен, хотя мне лично не нужен 4 - нормально было б 5 - это не есть доработка клиент-банка.
итого 3 и 4. Не слишком-то критично. Видать овчинка выделки не стоит.
justit написав:1. Обслуживание депо... хотя кому они нужны в госбанке, сберкнижку ж удалённо не напечатаешь 2. Современный и лёгкий интерфейс... хотя и этот легко идет на смарте 5летней давности 3. р2р какнить прикрутить в ИБ 4. вот про заказ карт/допок через ИБ тож интерестно б было 5. убрать абонку и комисс за СЭП, а лимиты поднять
Ну вот. 1 и 2 сами ж говорите - неактуальны 3 - согласен, хотя мне лично не нужен 4 - нормально было б 5 - это не есть доработка клиент-банка.
итого 3 и 4. Не слишком-то критично. Видать овчинка выделки не стоит.
Дистанционное обслуживание депо не нужно банку, а клиенту очень даже интересно. На Харьков, например, всего два отделения, работают с 9 до 17, в пятницу до 16.
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