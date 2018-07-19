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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 476477478479>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:23

  justit написав:
  klug написав:За останні 10 років ІБ практично не змінився.


Че там менять?
Свистелки и перделки добавлять?

1. Обслуживание депо... хотя кому они нужны в госбанке, сберкнижку ж удалённо не напечатаешь :)
2. Современный и лёгкий интерфейс... хотя и этот легко идет на смарте 5летней давности
3. р2р какнить прикрутить в ИБ
4. вот про заказ карт/допок через ИБ тож интерестно б было
5. убрать абонку и комисс за СЭП, а лимиты поднять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:49

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:4. вот про заказ карт/допок через ИБ тож интерестно б было

Перевипуск 10.3, допка - 10.6.
https://www.eximb.com/upload/app_links/EnterExim-manual.pdf
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:55

klug, пасиб за мануал :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:17

  klug написав:
  clientage написав:4. вот про заказ карт/допок через ИБ тож интерестно б было

Перевипуск 10.3, допка - 10.6.
https://www.eximb.com/upload/app_links/EnterExim-manual.pdf


добку можно заказать только на своё имя и не все типы карт можно выбрать для заказа добки
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:22

ИМХО единственный существенный недостаток их ИБ это то что нельзя онлайн открывать депо и прекращать лонгацию,
а так всё продумано, логично и информативно :-)
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 21:40

Все же EXIM молодец - бонусную программу развивает.
Теперь еще и WOG добавили...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 05:30

Еще мсс в выписке было бы...
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 07:38

  clientage написав:
  justit написав:
  klug написав:За останні 10 років ІБ практично не змінився.


Че там менять?
Свистелки и перделки добавлять?

1. Обслуживание депо... хотя кому они нужны в госбанке, сберкнижку ж удалённо не напечатаешь :)
2. Современный и лёгкий интерфейс... хотя и этот легко идет на смарте 5летней давности
3. р2р какнить прикрутить в ИБ
4. вот про заказ карт/допок через ИБ тож интерестно б было
5. убрать абонку и комисс за СЭП, а лимиты поднять


Ну вот.
1 и 2 сами ж говорите - неактуальны
3 - согласен, хотя мне лично не нужен
4 - нормально было б
5 - это не есть доработка клиент-банка.

итого 3 и 4.
Не слишком-то критично.
Видать овчинка выделки не стоит.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:43

  justit написав:
  clientage написав:
  justit написав:1. Обслуживание депо... хотя кому они нужны в госбанке, сберкнижку ж удалённо не напечатаешь :)
2. Современный и лёгкий интерфейс... хотя и этот легко идет на смарте 5летней давности
3. р2р какнить прикрутить в ИБ
4. вот про заказ карт/допок через ИБ тож интерестно б было
5. убрать абонку и комисс за СЭП, а лимиты поднять


Ну вот.
1 и 2 сами ж говорите - неактуальны
3 - согласен, хотя мне лично не нужен
4 - нормально было б
5 - это не есть доработка клиент-банка.

итого 3 и 4.
Не слишком-то критично.
Видать овчинка выделки не стоит.

Дистанционное обслуживание депо не нужно банку, а клиенту очень даже интересно. На Харьков, например, всего два отделения, работают с 9 до 17, в пятницу до 16.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:48

Re: Укрексiмбанк

А сколько в платежах за комуналку можно использовать бонусов? Есть ли минимальная сумма? Очень интересно. Ущербный интернет на даче не даёт возможность все почитать.
lel
 
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