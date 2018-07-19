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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 476477478479

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3 5 285
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
76
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:53

lel
Так а смысл платить за коммуналку бонусами с потерей 1.4%?
На мой взгляд, намного выгоднее платить на том же Portmone картой Эксима, получая бонусы.
Anadonta
 
Повідомлень: 359
З нами з: 25.11.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:57

Re: Укрексiмбанк

Боюсь, что не наколядую 500 бонусов, даже за 2 месяца. А по 100-200 что то не попадались.
lel
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 10.12.13
Подякував: 813 раз.
Подякували: 185 раз.
 
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  #<1 ... 476477478479
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