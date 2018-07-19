lel
Так а смысл платить за коммуналку бонусами с потерей 1.4%?
На мой взгляд, намного выгоднее платить на том же Portmone картой Эксима, получая бонусы.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:53
lel
Так а смысл платить за коммуналку бонусами с потерей 1.4%?
На мой взгляд, намного выгоднее платить на том же Portmone картой Эксима, получая бонусы.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:57
Re: Укрексiмбанк
Боюсь, что не наколядую 500 бонусов, даже за 2 месяца. А по 100-200 что то не попадались.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:03
Re: Укрексiмбанк
На Платине с комиссии 1.4%- чистый кешбек будет 4.93%.
На Голде- 2.958%.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:16
Ну, не закупаюсь я в Сильпо на 500грн за раз, даже на 200 редко. так лучше уж 493 грн потратить на коммуналку, чем 500 лежат неизрасходованные
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