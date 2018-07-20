lel
Так а смысл платить за коммуналку бонусами с потерей 1.4%?
На мой взгляд, намного выгоднее платить на том же Portmone картой Эксима, получая бонусы.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:53
lel
Так а смысл платить за коммуналку бонусами с потерей 1.4%?
На мой взгляд, намного выгоднее платить на том же Portmone картой Эксима, получая бонусы.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 08:57
Re: Укрексiмбанк
Боюсь, что не наколядую 500 бонусов, даже за 2 месяца. А по 100-200 что то не попадались.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:03
Re: Укрексiмбанк
На Платине с комиссии 1.4%- чистый кешбек будет 4.93%.
На Голде- 2.958%.
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:16
Ну, не закупаюсь я в Сильпо на 500грн за раз, даже на 200 редко. так лучше уж 493 грн потратить на коммуналку, чем 500 лежат неизрасходованные
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Додано: Суб 21 лип, 2018 16:16
Кредитные лимиты
Укрэксим ещё не научился привычные кредитные лимиты к картам прикручивать (кроме зарплатных проектов)?
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:42
Ни у Ощада, ни у ЭксИма нема нормального скоринга для клиента с улицы, ну шобы адекватно оценить риски. Они тока залоговые кредиты умеют выдавать, ну и под зарплату -- эт по сути дела тож залоговый.
Хай у нового госа учатся, у бегемота, готорый парит кредитку даж бомжу
Кстати, я дето лет 10 назад просил кредитку у ЭксИма, они давали типа под залог депо от 80К -- тада огромная сумма для меня. А щас шото не наблюдаю такого Я б взял щас и под залог, ток с грейсом. Де марХетологи-продуХтологи ЭксИмы? Вы ж клиента теряете
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лип, 2018 16:58
clientage
С грейсом тока зарплатникам крлеитку. Но мне не дали. Боьшая кредитная нагрузка в доугоих банках...
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:11
А под залог депо дают щас?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:17
Re: Укрексiмбанк
Меня попросили, когда очередной раз соберусь занести денег принести документы подтверждающие происхождение. Сказали,что устроит договор купли- продажи недвижимости. Я их правда попугал что моя цель- бесплатная Инфинити.
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