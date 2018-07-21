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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лип, 2018 17:27
lel написав:
принести документы подтверждающие происхождение
Так шаровая Инфиня под депо от 5 лимонов
Мож не стоит так надрываться? А притащить тока поллимона под Инфиню за 3000грн/год
И мона попробовать втулить доки от всех родственников 1й линии родства (папа, мама, брат, сестра)... типа они доверили вам разместиться тока на свой ИНН... вы вот и допки каждому из них закажите
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:30
clientage написав:
втулить доки от всех родственников 1й линии родства (папа, мама, брат, сестра)...
брат и сестра не является родственниками 1-й степени родства.
1 степень - родители, дети, мужья, жены.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:31
IMPRINTER написав: clientage написав:
втулить доки от всех родственников 1й линии родства (папа, мама, брат, сестра)...
брат и сестра не является родственниками 1-й степени родства.
1 степень - родители, дети, мужья, жены.
согласен
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 21 лип, 2018 17:56
clientage написав: IMPRINTER написав:clientage
С грейсом тока зарплатникам крлеитку. Но мне не дали. Боьшая кредитная нагрузка в доугоих банках...
А под залог депо дают щас?
На сайте пишут, что под залог депо дают кредитную линию, но условия совсем уж для бедолаг: не возобновляемый лимит с оплатой по факту использования как у нормальных людей, а судя по языку предложения вываливают сразу все целиком один раз с регулярным дальнейшим погашением.
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